El álbum

150 mayores participan en una caminata cultural por Santa Eulària

150 mayores participan en una caminata cultural por Santa Eulària | ASE

150 mayores participan en una caminata cultural por Santa Eulària | ASE

Unos 150 ‘majors’ de Santa Eulària participaron ayer en la caminata cultural saludable, enmarcada dentro de la iniciativa Temps d’Or, que se suspendió el 30 de septiembre debido a la alerta por lluvias y tormentas. La ruta discurrió por el paseo marítimo y la desembocadura del río, visitó Can Planetes y llegó hasta el Puig de Missa.

