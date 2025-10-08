El álbum
150 mayores participan en una caminata cultural por Santa Eulària
Unos 150 ‘majors’ de Santa Eulària participaron ayer en la caminata cultural saludable, enmarcada dentro de la iniciativa Temps d’Or, que se suspendió el 30 de septiembre debido a la alerta por lluvias y tormentas. La ruta discurrió por el paseo marítimo y la desembocadura del río, visitó Can Planetes y llegó hasta el Puig de Missa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arde un barco en Marina Ibiza
- Inundaciones en Ibiza: La historia se repite: 33 años de la gota fría que inundó Ibiza
- Peligroso choque entre un Uber con niños y una pick-up en la carretera del aeropuerto de Ibiza
- Cambio del tiempo: vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera
- Fuera de peligro la mujer apuñalada por su expareja en Formentera
- Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
- Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en una 'zona céntrica y bien comunicada
- Investigan a un joven de Ibiza por conducir un deportivo a 186 kilómetros por hora en la autovía de Sant Antoni