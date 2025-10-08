150 mayores participan en una caminata cultural por Santa Eulària

Unos 150 ‘majors’ de Santa Eulària participaron ayer en la caminata cultural saludable, enmarcada dentro de la iniciativa Temps d’Or, que se suspendió el 30 de septiembre debido a la alerta por lluvias y tormentas. La ruta discurrió por el paseo marítimo y la desembocadura del río, visitó Can Planetes y llegó hasta el Puig de Missa.