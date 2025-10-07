Sant Josep vuelve a abrir los patios de los colegios por las tardes

El Ayuntamiento de Sant Josep pone en marcha este octubre una nueva edición del programa ‘Patis Escolars Oberts’, una iniciativa ya consolidada que convierte los patios de los centros públicos en espacios de encuentro, juego y convivencia para infancia, adolescencia y familias. Impulsado por las Concejalías de Acción Social, Familia e Igualdad y de Cultura, Patrimonio y Educación, "el proyecto fomenta el aprendizaje fuera del aula y el uso comunitario de instalaciones educativas con dinamización socioeducativa y actividades lúdicas de carácter educativo", destaca una nota del Ayuntamiento.

En esta edición, los patios del CEIP Can Guerxo, CEIP L’Urgell y CEIP Es Vedrà abrirán fuera del horario lectivo con servicio de monitores y propuestas adaptadas a cada edad. El calendario se extiende de octubre a mayo: de lunes a viernes, de 16 a 19 horas para niños y familias; y los sábados, de 17 a 20 horas (horario flexible) para adolescentes, ofreciendo alternativas de ocio y deporte que favorecen la socialización y la convivencia.

Cartel completo / ASJ

Ocio de proximidad

"El programa persigue, además, objetivos sociales y educativos como promover el ocio de proximidad, hábitos saludables, optimizar el uso de equipamientos públicos y reforzar la relación con el tejido asociativo y las iniciativas de desarrollo comunitario", añade el Consistorio.

Para garantizar el buen funcionamiento, rige una normativa básica: los menores de ocho años deben acudir acompañados por una persona adulta; no se permite la entrada de animales ni de vehículos de motor; se trata de un espacio libre de humo y solo pueden consumirse bebidas sin alcohol; las instalaciones deben mantenerse limpias y su uso se limita a las actividades del programa.