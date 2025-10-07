Sant Joan adjudica el reasfaltado del Camí de Xarracó por más de 500.000 euros

El Ayuntamiento de Sant Joan ha informado del impulso de dos importantes actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras del municipio. Por un lado, se ha adjudicado reasfaltado del Camí de Xarracó, una vía rural esencial que conecta diversas zonas del término municipal y que presentaba un notable deterioro debido al paso del tiempo, el tráfico y la erosión del terreno. La obra, incluida en el Pla 5 2024, cuenta con un presupuesto de 513.821,53 euros y será financiada conjuntamente por el Ayuntamiento y el Consell Insular.

Esta intervención permitirá mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad vial y optimizar las condiciones de tránsito para los vecinos, agricultores y servicios de emergencia que utilizan habitualmente esta vía. El proyecto ha sido redactado siguiendo criterios técnicos específicos y se ejecutará una vez finalicen los trabajos en el Pont d’en Joaní, una infraestructura hidráulica situada sobre el torrente de sa Cova.

Visita a la obra / Ayuntamiento de Sant Joan

Precisamente, la rehabilitación del Pont d’en Joaní continúa su curso con una inversión de 253.975,85 euros (IVA incluido). "Las obras contemplan el refuerzo estructural, la ampliación de la capacidad de drenaje y la aplicación de medidas preventivas frente a episodios de fuertes lluvias, con el fin de mejorar la respuesta del puente ante posibles crecidas", señala el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Ambos proyectos se enmarcan en el plan de modernización y conservación de infraestructuras que el Consistorio está desarrollando durante la presente legislatura, con el apoyo del Pla 5 del Consell de Eivissa.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí Marí, ha subrayado en la nota que “estas actuaciones son una muestra más del firme compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de los vecinos del municipio. Mejorar caminos e infraestructuras no solo es vital para el día a día, sino también para asegurar la conectividad y la seguridad de nuestro entorno”.