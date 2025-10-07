Retirado el vehículo a otro taxista que conducía drogado en Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha denunciado este martes por la tarde a un taxista que conducía bajo los efectos de la cocaína y con el seguro y el permiso de conducir caducados, según ha informado el cuerpo policial a través de sus redes sociales.

Los agentes interceptaron el vehículo durante un control ordinario y, tras realizarle las comprobaciones pertinentes, constataron que el conductor había consumido drogas y no cumplía con los requisitos legales para circular.

Como resultado, el taxi fue retirado por una grúa municipal y se han iniciado las denuncias correspondientes por las infracciones cometidas.

"No es tan difícil"

“Conducir un taxi requiere estar en condiciones y con todo en regla… no es tan difícil”, ha recordado la Policía Local en su mensaje, a la vez que ha subrayado la importancia de garantizar la seguridad vial y la responsabilidad profesional en un servicio público como el del transporte de pasajeros.

Esta denuncia se suma a otras efectuadas esta temporada a profesionales del transporte de pasajeros. El pasado 22 de agosto otro taxista que arrojó un resultado positivo en drogas en un control. El 30 de julio, la Policía Local de Ibiza denunció a dos taxistas por presunto consumo de sustancias estupefacientes durante un dispositivo especial de control de tráfico.

Más recientemente, la Policía Local de Ibiza interpuso otras dos sanciones a conductores de VTC que dieron positivo en drogas con pasajeros en el interior del vehículo.