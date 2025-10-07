Recorrido pictórico por el patrimonio eclesiástico de Ibiza y Formentera

En la exposición ‘Esglésies’, que el Ayuntamiento de Ibiza inaugura esta tarde, a las 19.30 horas en el espacio cultural Es Polvorí y a las 20 horas en el Refectori, el público podrá admirar el rico patrimonio eclesiástico de las Pitiusas y, además, conocer la historia de cada templo de la mano de Joan Marí Cardona (Sant Rafel, 1925-Ibiza, 2002).

Una de las motivaciones de esta muestra colectiva es precisamente conmemorar el centenario del nacimiento del historiador, eclesiástico y canónigo archivero. La otra, como explica su comisaria, Fanny Tur, es recordar que hace 240 años Manuel Abad y Lasierra, el primer obispo de Ibiza y Formentera, firmó el Decreto de creación de las parroquias de las Pitiusas. «Hasta 1782, que es cuando se instauró la diócesis pitiusa, solo había vicarías y una única parroquia, la de Santa Maria, que pasó a convertirse en catedral. En 1785, debido al aumento de población, Abad y Lasierra decretó la creación de 23 parroquias en Ibiza y Formentera», apunta la directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif).

Reunir el medio centenar de cuadros que integran ‘Esglésies’ no ha sido tarea fácil. La comisaria ha recurrido a los fondos del Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa (Aisme), del Consell de la isla y de la Fundación Carloandrés; y también a las aportaciones de particulares. Tur nombra a Toni Torres Riera, Joan Torres, Toni Torres Font, Joan Antoni Marí, Javier Torres, Ana Colomar, Neus Prats y las familias Escandell Tur, Ferrer Barbany y Hospital Llobet. «Es la exposición colectiva en la que han participado más coleccionistas privados», comenta.

Algunas de las obras que se exponen en Es Polvorí. / Toni Escobar

La responsable del Aheif ha invertido «varios meses» en este proyecto, con el que pretende ofrecer no solo «una muestra representativa» de las parroquias pitiusas sino también de los pintores nacidos o vinculados con las Pitiusas. En la exposición hay obras, eminentemente figurativas, que datan del siglo XX y principios del XXI de casi una veintena de creadores. El cartel lo integran «Narcís Puget, Toni Pomar, Antoni Marí Ribas Portmany, Ferrer Guasch, Carloandrés, Laureà Barrau, Ignacio Gil, Bartomeu García Tur, Vicent Calbet, Adrián Rosa, Chico Prats, J. Gausacs, R. Roca, Marta Torres, Júlia Ribas, Diana Bustamante y Traspas».

Tur ha logrado reunir cuadros de prácticamente todos los templos de Ibiza y Formentera, que ha repartido entre los dos espacios de Dalt Vila dedicados a la muestra siguiendo la antigua división en quartons de las Pitiusas, tema que, por cierto, estudió en profundidad Marí Cardona. Las obras de las parroquias de los quartons del Pla de Vila, del Rei y de Formentera están expuestas en el Refectori y las de Portmany, Ses Salines y Balansat, en es Polvorí.

Los edificios religiosos aparecen retratados desde diferentes ángulos y perspectivas tanto por fuera como por dentro y van acompañados de los textos «sintetizados» de la historia de cada uno de ellos, publicados por entregas por Joan Marí Cardona en el diario local ya desaparecido La Prensa de Ibiza .

«Lamentablemente», la comisaria no ha conseguido localizar para esta ocasión ninguna obra de las iglesias de Sant Josep, Sant Elm y Sant Rafel, que es la parroquia en la que nació el historiador homenajeado.

La iglesia de Sant Jordi, la más retratada

Sin embargo, hay templos que son protagonistas de más de un lienzo. El que se lleva la palma, entre las más retratados, es el de Sant Jordi, seguido por los de Sant Llorenç, Sant Antoni o el Puig de Missa.

También hay cuadros donde no se identifica la iglesia, como ocurre con uno de Vicent Calbet. Pasa lo mismo con una obra adquirida por el Aheif este año que es «uno de los pocos óleos que existen de Portmany». En él se representa el interior de una parroquia que, sugiere Tur, «podría ser el Convent, con el aspecto que tendría antes del incendio que sufrió». Lo comenta después de resaltar que «hay cuadros en la exposición que son verdaderos documentos históricos», como es el caso de este lienzo o, por ejemplo, el de una obra de Carloandrés que representa el interior del convento de ses Monges Tancades antes de su reforma a mediados del siglo XX.

Destaca también la comisaria que esta muestra, en la que hay muchos cuadros inéditos, es una oportunidad para descubrir cómo ha cambiando a lo largo de las décadas el entorno humano y paisajístico de las iglesias pitiusas.