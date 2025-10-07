Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

«Sí, quiero»

«Sí, quiero» | CIF

«Sí, quiero» | CIF

Redacción Ibiza

La celebración de la Diada de la Policía Local de Formentera, el domingo, vivió uno de sus momentos más emotivos cuando uno de los agentes pidió matrimonio a su pareja en plena gala, en un gesto inesperado que pilló por sorpresa hasta a sus compañeros. El ‘sí’ de la chica fue largamente aplaudido por todos los presentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents