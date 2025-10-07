Prohens anuncia ayudas para los afectados por las inundaciones en Ibiza y apoyará la declaración de zona catastrófica

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha tenido este martes un recuerdo para los afectados por las inundaciones en Ibiza de la pasada semana y, aunque no ha habido que lamentar daños personales, ha alertado de la necesidad de estar preparados para fenómenos meteorológicos adversos de intensidad más frecuentes y más violentos.

Ha sido al inicio de su discurso en la primera jornada del Debate de Política General, que ha comenzado con su intervención este martes en el Parlament.

Imágenes de las inundaciones en Platja d'en Bossa. / J.A Riera

La líder del Ejecutivo autonómico ha agradecido la labor de los equipos de emergencias que permitieron el regreso a la normalidad en poco tiempo, al tiempo que ha subrayado la coordinación entre administraciones.

"Creo que tener la capacidad de trabajar de manera conjunta, sin pensar en colores políticos, sin otro interés que el interés general, sin buscar el rédito político ni el desgaste del adversario político, da resultados y es lo que la ciudadanía reclama", ha afirmado.

Prohens ha recordado que el Ejecutivo autonómico canalizará la petición de la declaración de zona catastrófica hecha por diferentes ayuntamientos de la isla, como Vila, Sant Josep y Santa Eulària. Una vez cuantificados los daños, el Ejecutivo también habilitará ayudas para compensar los desperfectos.

Alerta por lluvias en Ibiza: todas las imágenes de las inundaciones. / J.A.RIERA

De primera mano

"Este Govern pudo conocer de primera mano la situación y las necesidades después de las inundaciones, desplazándose prácticamente todos los consellers sobre el terreno, en una muestra de que el Govern es, como no puede ser de otra manera, el gobierno de los ibicencos, y que los ibicencos y sus instituciones no estáis solos", ha señalado.

La líder del Ejecutivo ha recordado que el Govern creó el Inuncaib, el órgano de gestión coordinado ante el riesgo de inundación, el principal riesgo en Baleares, que pone en común el trabajo de Emergencias, Recursos Hídricos e innovación, también contando con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y con la Universitat de les Illes Balears (UIB).