El producto local de Ibiza muestra su cara solidaria

Los consumidores del Eroski Center Eurocentro de Ibiza que fueron a comprar este martes se encontraron con una imagen poco habitual. En la entrada, entre la zona de verduras y un expositor de polvorones de Navidad, un grupo se arremolinaba alrededor de varios calendarios expuestos, con fotógrafos y cámaras grabando alrededor. Algunos, curiosos, se asomaron para ver que había. Otros, intentaron abrirse paso como podían. Era la presentación del nuevo calendario solidario de la Asociación Elena Torres, una organización sin ánimo de lucro que lucha por la investigación para la detección precoz el cáncer .

“Cada año buscamos con este calendario sorprender y dedicar estos doce meses a personas relevantes para la asociación y en esta octava ocasión hemos querido, además, contar con algunos de los negocios y espacios más emblemáticos y representativos de las Pitiusas”, explicó Cristina Ruiz, directora de comunicación de Imam Comunicación, uno de los impulsores junto con la Asociación Elena Torres y el Grupo Eroski de esta iniciativa.

El calendario solidario de la Asociación Elena Torres, del que se han realizado 4.000 ejemplares en su octava edición, puede comprarse en los supermercados Eroski por seis euros. El objetivo de este año es recaudar 40.000 euros, frente los 36.336 euros que se consiguieren el año anterior, con el fin de destinarlo íntegramente al proyecto de investigación para la detección precoz del cáncer de la investigadora del CSIC, Priscila Monteiro Kosaka. "Con este proyecto trabajamos para algo tan importante como la investigación. La investigación, en todos los ámbitos de la vida, es la esperanza de vida, de futuro y de bienestar", explicó Mari Carmen Gutiérrez, presidenta de la Asociación Elena Torres, quien agradeció la colaboración y el esfuerzo de todos los implicados en la elaboración del calendario, tanto voluntarias como patrocinadores.

La presidenta de la Asociación Elena Torres posa junto a uno de los calendarios / JA RIERA

José Izquierdo, jefe de zona del Grupo Eroski en Ibiza y Formentera, es otro de los impulsores de esta iniciativa. "En esta octava edición del calendario, creo que se ha hecho un trabajo excepcional", manifestó orgulloso Izquierdo, quien también destacó la colaboración de voluntarios y patrocinadores. El jefe de Eroski se mostró optimista respecto al objetivo de recaudación planteado. "Creo que entre Ibiza y Formentera vamos a ser capaces de superar los 40.000 euros", manifestó. Destinar todo ese dinero a la investigadora Monteiro es la gran ilusión de los impulsores de esta campaña. "Si algún día se encuentra el remedio para esta enfermedad, de alguna forma también seríamos partícipes de eso. Eso para mí sería muy ilusionante", declaró Izquierdo.

El jefe de zona de Eroski en Ibiza y Formentera se mostró también muy satisfecho con la buena predisposición de los patrocinadores. Este año han participado empresas locales como Sushi Take, Mister Chippy, Frutos Secos Ibiza Exquisit, Café Siliza, Café del Mar Spirit, Samos Deli, DC10, Bodegas Can Rich, Familia Marí Mayans, José Antonio Verdugo Sedas, abogado y administrador de fincas; Estudio Cifre, Bufete Jurídico Francisca-María Cardona Prats, VCC Consulting; OTC, abogado y economista. Can Malacosta, la Cofradía de Pescadores de San Antonio, Pescados Armonía, Almendras Capo, Gatzara, Sa Feixa, Forn Can Covas, Exclusivas Miró y La Movida también han colaborado.

Producto local

La Asociación, que además de promover la investigación para la detección precoz del cáncer también recalca la importancia de fomentar hábitos de vida saludable, se mostró orgullosa de que sean productores y empresas locales las que protagonizan, una vez más, esta edición del calendario. "Año tras año, son los productos locales de proximidad los protagonistas de este almanaque, que nos invitan a consumir productos de cercanía y a abogar por la imprescindible dieta mediterránea", afirmó Ruiz. Alimentos como la patata ibicenca, el aceite, el vino, los frutos secos, el pan, el pescado o las frutas también forman parte de este calendario que, ya en portada, "nos invita a disfrutar no solamente de la gastronomía de las islas, sino también de su tradición y cultura", añadió Ruiz.

Para Gutiérrez, consumir productos de proximidad es clave para una alimentación saludable. "Hay que consumir productos de kilómetro cero siempre que se pueda", declaró la presidenta de la asociación, quien también contó que, además de ser beneficioso para uno mismo, tiene un impacto positivo en productores de la isla. "Los que somos de aquí tenemos que tener esa conciencia de kilómetro cero. Es importante para productores, proveedores y ciudadanos", añadió.

Jose Izquierdo y Mari Carmen Gutiérrez, en la presentación del calendario solidario de la Asociación Elena Torres / J.A. Riera / JA RIERA

Una isla solidaria

Si algo se destacó durante la presentación del calendario solidario de la Asociación Elena Torres, además de la importancia de la investigación y del consumo de productos de proximidad, fue la buena disposición de la sociedad ibicenca en colaborar. "Cada año se han ido sumando más empresas en el patrocinio del calendario, y la sociedad ibicenca nos apoya, apoya la investigación", recalcó Gutiérrez.

"Este calendario nos permite aportar muchísimo en el apoyo a la investigación contra el cáncer", declaró Vicky Ferrazzano, voluntaria de la asociación. Ferrazzano, quién cuenta estar "todos los días dando el callo" para ayudar a la asociación, cuenta también con una página del calendario, en el mes de diciembre. Aparece junto con cuatro compañeras, voluntarias también, degustando una bandeja de sushi con el restaurante Sa Capella de fondo. "Ha quedado una foto preciosa. Se ve la camaradería, el compañerismo, que hay entre las voluntarias de la asociación", explicó orgullosa. El amor y la buena disposición de la gente que recibió la asociación durante la elaboración del calendario fue lo que más emocionó a la voluntaria. "No hay nadie a quién se le haya pedido colaborar que haya dicho que no", concluyó.