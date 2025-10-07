Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pasa a planta la mujer apuñalada en Formentera por su expareja

La víctima fue trasladada al Hospital Son Espases debido a la gravedad de sus heridas

El Hospital Son Espases en una imagen de archivo

El Hospital Son Espases en una imagen de archivo / ARNO LIPPERT | EFE

E.P

La mujer de nacionalidad colombiana de 35 años que este domingo fue apuñalada en Formentera ha pasado a planta en el Hospital Son Espases, en Mallorca, según han informado desde el centro sanitario.

Cabe recordar que este domingo por la mañana un hombre, de nacionalidad colombiana y 27 años, asestó varias puñaladas a esta mujer, quien ingresó el mismo día en la UCI del hospital mallorquín, donde ha permanecido hasta ahora.

Según el SAMU 061, el suceso ocurrió sobre las 11.32 horas. La mujer fue inicialmente evacuada en taxi hasta el Hospital de Formentera, siendo interceptada por Ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) a su llegada.

Posteriormente, la mujer fue trasladada en helicóptero medicalizado del SAMU 061 hasta el Hospital Universitario Son Espases.

