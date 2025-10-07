"El paisaje de Ibiza es un filón de temas que pintar"

Diana Bustamante pasea por la galería del Club Diario de Ibiza. Contempla y revisa satisfecha la selección de cerca de 30 de sus cuadros que se exponen desde este martes en su muestra individual ‘Pintures’. Una retrospectiva desde 2019 hasta hoy, en la que muchas de los cuadros viven una segunda oportunidad para que los amantes del arte de la isla puedan disfrutar de ellos. «En 2019 recibí el Premi Vuit d’Agost de Pintura del Consell de Eivissa. Me dieron la oportunidad entonces de exponer mis obras en Sa Nostra Sala, bajo el nombre ‘Des de la mar’, pero lamentablemente coincidió con la pandemia», recuerda Bustamante. La artista, sin embargo, consiguió que la muestra tuviera itinerancia en otras salas. «Fue muy complicado por todas las limitaciones de la pandemia, pero conseguimos llevarla a salas de Denia, Galicia o Madrid», explica la pintora. Desde este martes y hasta el día 26 de octubre, los ibicencos tienen una nueva oportunidad de disfrutar de buena parte de los cuadros de ‘Des de la mar’, junto a una selección de lienzos de estos últimos cinco años.

La obra de Bustamante es principalmente paisajística, aunque también hace guiños a la flora. «La idea de aquella exposición era mostrar rincones de cada lugar al que iba a exponer. Está Sa Foradada, en Mallorca; Benirrás en Ibiza; o ses Illetes, en Formentera», cuenta la artista, quien añade que con esta exposición pretende realizar una retrospectiva de los últimos años, mostrando el «abanico de posibilidades que tiene mi obra».

La mayoría de los lienzos expuestos en la muestra tienen un estilo más figurativo, aunque no siempre ha sido así. Bustamante reflexiona al respecto observando varios de sus cuadros. «Mi trabajo siempre está a caballo entre la figuración y la abstracción, aunque tengo ahora una tendencia más hacia lo figurativo, más a construir la forma que a insinuarla», explica la artista.

Diana Bustamante, posando junto alguna de sus obras / JA RIERA

Su técnica es también muy personal y reconocible, trabajando principalmente con acrílico y el collage. «El collage me gusta construirlo con papel japonés, un papel muy fibroso que se deshace entre las manos y queda un tejido entrelazado», cuenta Bustamante.

Ibiza como inspiración

Aunque madrileña de nacimiento, Bustamante, que llegó a la isla con seis años cuando se mudaron sus padres, se considera ibicenca, y reconoce que la isla es una gran inspiración para su obra. «Para mí el paisaje de Eivissa es un filón de temas. El entorno es muy bonito y muy fácil de encontrar inspiración», explica Bustamante. La artista realizó sus primeros cuadros de Eivissa en un estilo más abstracto, el mar y el campo «como manchas», para ir luego poco a poco concretándolo más. «Ahí vi que era una mina y pienso que aún sigue sin estar del todo retratada. Siempre queda algún rincón precioso que descubrir», reflexiona la artista.

Cuadro 'Es Vedrà i Es Vedranell', de Diana Bustamante / JA RIERA

La pintora reconoce beber de muchas influencias, tener una memoria muy visual con las que ir captando aquello que le va gustando. Entre ellas, los trazos sueltos de estilo oriental. «La pintura oriental es muy fresca, muy de interiorizar un paisaje y volcarlo de un solo trazo. A veces veo algo de eso en mis cuadros», afirma Bustamante.

La artista cuenta ser feliz cuando la gente disfruta de sus cuadros y quieren tenerlos en casa. «Me suelen decir que se sorprenden al ver los lienzos. Les gusta el colorido que tienen y comentan que les da mucha paz y mucha calma»