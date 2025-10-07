La odisea de viajar con el Imserso en Ibiza: "Se irá mi marido de viaje con la perra y yo me quedaré aquí"

María (nombre ficticio) espera frente a las escaleras de Halcón Viajes, en la avenida Isidor Macabich de Vila, al menos desde las diez de la mañana. Esta agencia y todas las de la zona presentan largas colas desde primera hora. La venta de viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) empezó el lunes y a partir de este martes pueden reservar sus plazas los usuarios que ya han viajado con este programa en otras temporadas. Todos ellos aseguran que cada año "la oferta va a peor" y, con el objetivo de asegurar su plaza, hay quienes admiten que esperan desde antes de que saliera el sol.

Los que están de humor comparan la fila con la cola del paro. Las mujeres, mayoría en la espera, se han adjudicado la misión de mantener el orden: "Usted va detrás de mí y yo voy delante de él", repiten una tras otra mientras cuchichean que esta organización "debe mejorar". Acusan de colarse a un recién llegado que se lleva las manos a la cabeza: "Déjenme, que ya tengo bastante en casa", lamenta. El hombre sólo quería comprobar cuánta gente había dentro y, por lo que observa, son al menos diez personas. Las otras diez que aguardan en el exterior critican que "hace rato que no sale nadie".

Viajar con mascota

Aunque las quejas abundan, la identificación es reservada. Ninguno quiere que le reconozcan entre estas líneas: "Luego dicen que viajo mucho", explica un hombre, para que se entienda por qué no quiere dar su nombre. "Prefiero que no sepan adónde voy", señala otra mujer.

Para evitar la espera, María, que en realidad no se llama así, cuenta que a las nueve de la mañana ha intentado completar la reserva de forma telemática. Ha registrado a su marido y a su perra —es una novedad de este año que las mascotas puedan acompañar a sus dueños— pero, cuando le ha tocado añadir sus datos, la web ha fallado y no ha podido reservar su plaza: "Al final se irá mi marido con la perra, y yo me quedaré aquí", bromea.

Además de la posibilidad de llevarse a las mascotas de viaje, este año el programa del Imserso trae otras novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas. Los usuarios de las colas de Ibiza consideran, sin embargo, que las novedades no implican directamente mejoras. María y otras personas apuntan a una "oferta deficitaria", que empeora año tras año para los ibicencos: "La mayoría de viajes tienen que salir de Palma, por lo que hay que pagar el vuelo hasta allí, y si desde Mallorca se vuela a primera hora, también hay que coger noche de hotel", critica la mujer que espera junto a María.

"Si consigues un viaje ya es suerte"

Ambas mencionan también una nueva cláusula incorporada en el programa de este año. Según ésta, a partir del segundo viaje reservado con el Imserso se tienen que pagar cien euros más que el precio base. Así con cada nueva reserva. "Antes podías ir a cinco y ahora casi ni a uno", indican.

"Si consigues un viaje ya es suerte", apunta otro hombre que espera sentado en las escaleras de la agencia. Aspira a conseguir plaza para visitar Benidorm, ciudad que ya ha conocido con su mujer y un grupo de parejas. Desde aquí, recuerda que llegaban a ser once y hacían "cuatro o cinco viajes con el Imserso al año". Se apena al pensar que cada temporada son menos porque sus conocidos se van encontrando peor.

Este tipo de viaje es frecuente entre quienes están acreditados en el programa. Si no viajan en pareja lo hacen con amigos. Rosa y Sara (nombres ficticios) acaban de llegar a la cola de la agencia B Travel, también en la avenida Isidor Macabich. En ella hay otra decena de personas en el exterior. Las mujeres hablan de las "pocas plazas" disponibles para viajar desde Ibiza con el Imserso: "Cada año hay menos", critican. Esta temporada es la primera en la que las agencias desconocen el total de plazas ofertadas en la isla, aunque desde una agencia señalan que sólo hay tres salidas, con entre 30 y 50 puestos cada una.

Dificultad para dar con el destino deseado

"Si podemos ir donde queremos, viajamos; si no, no", comenta Sara, que no entiende por qué en la carta que recibió del Imserso le cambiaron la modalidad de turismo asignada: "Siempre tenía turismo de costa insular y ahora me pone peninsular", lamenta. Esto implica que el resto del grupo con el que tenía previsto viajar tendrá que esperar a este miércoles —cuando los usuarios podrán seleccionar, de entre lo que quede disponible, un destino distinto al de la modalidad que habían escogido o se les había asignado— para hacer su reserva conjunta: "Y ya no quedará nada", critica Rosa.

La cola exterior de otra agencia, con al menos una quincena de personas, recuerda más a la fila de una charcutería que a la del paro. En Viajes Carrefour han repartido tickets numerados para ayudar a mantener la calma durante la espera. "Vamos a ver si conseguimos viaje para el centro de España,si no, no reservamos", comenta una mujer que prefiere no dar su nombre. También lo oculta para que no se conozca a dónde viaja. En su caso, es de las afortunadas que cuenta que ya ha estado en Japón (aunque no con el Imserso) y añade que, antes de que acabe el año, también tiene previsto visitar el Pirineo aragonés y Roma (pero tampoco con el Imserso). Viajar a estos destinos parece más complicado con el Instituto de mayores, sobre todo cuando para recorrer España, muchos de los que salen de la agencia murmuran: "Ya no queda nada".