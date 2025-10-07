Nuevo vertido de aguas fecales en una playa de Ibiza

Cala Tarida sufrió este lunes por la tarde un nuevo vertido fecal. Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Sant Josep, se está trabajando el solucionar esta incidencia durante toda la jornada de este martes.

Las aguas residuales provienen de la estación de bombeo de la depuradora, según las mismas fuentes. Las aguas oscuras bajaban en la tarde del lunes por la calle Torrent de sa Fontassa hasta llegar a la arena de la playa.

Otra imagen del vertido. / CAT

Un episodio similar se vivió este verano en Cala Tarida debido a un atasco en la depuradora. El problema se produjo la madrugada del 26 de julio al bloquearse las válvulas por la cantidad de residuos de todo tipo acumulados. El agua entonces rebosó y bajó por el torrente hacia la playa en un reguero maloliente.

Los trabajadores municipales hicieron un dique de arena para evitar que llegara al mar y contuvieron el agua.