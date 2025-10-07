La enorme conmoción que se vive en Formentera después de que este domingo una mujer muriera, en un caso que se investiga como posible violencia de género, y otra resultara herida grave en una agresión machista en es Pujols. El primer caso es el de una mujer italiana de 45 años por cuya muerte se ha detenido a su pareja, aunque falta por confirmar el motivo del fallecimiento. El segundo caso es el de una mujer de 35 años presuntamente apuñalada en el cuello por su expareja, de 27 años de edad, ambos de nacionalidad colombiana. Unos casos que ponen el foco de nuevo en una de las lacras más grandes de nuestra sociedad, la violencia de género, y contra la que las instituciones y los ciudadanos deben seguir luchando sin descanso.

Llama la atención

La racha de incendios que se ha vivido esta temporada en las Pitiusas. La alarma volvió a sonar a primera hora de la mañana de este domingo, con el fuego en un yate amarrado en el puerto deportivo de Marina Ibiza con una gran humareda que alertó a toda la ciudad. Un caso muy parecido al ocurrido hace unas semanas en el puerto deportivo de Santa Eulària, aunque en una embarcación más grande.