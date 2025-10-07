Ibiza
El juez deja en libertad al hombre cuya pareja falleció el domingo en Formentera
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza lo deja libre al descartar muerte violenta
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza ha acordado dejar en libertad al hombre que fue detenido tras el fallecimiento de su pareja, una mujer italiana de 45 años, el domingo en Formentera.
La Guardia Civil ya había descartado una posible muerte violenta de la mujer después de conocer el resultado de la autopsia. Tras llegar a esta conclusión, había puesto al detenido a disposición judicial.
Basándose en el resultado de esta investigación del cuerpo armado, el juzgado ibicenco le ha devuelto la libertad al hombre una vez que haya quedado eliminada la hipótesis de un caso de violencia de género.
Mientras tanto, la resolución del caso se encuentra "a la espera del resultado de otros análisis solicitados para determinar la causa del fallecimiento" de la mujer, según ha informado la Guardia Civil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Arde un barco en Marina Ibiza
- Inundaciones en Ibiza: La historia se repite: 33 años de la gota fría que inundó Ibiza
- Peligroso choque entre un Uber con niños y una pick-up en la carretera del aeropuerto de Ibiza
- Fuera de peligro la mujer apuñalada por su expareja en Formentera
- Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
- Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en una 'zona céntrica y bien comunicada
- Investigan a un joven de Ibiza por conducir un deportivo a 186 kilómetros por hora en la autovía de Sant Antoni
- Cambio del tiempo: vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera