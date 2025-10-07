Ibiza reúne a los líderes del turismo de lujo

La isla de Ibiza se prepara para ser el epicentro del turismo de alta gama con la celebración de Journeys Ibiza Luxury Edition, un exclusivo evento boutique de viajes de lujo organizado por la firma británica Journeys Global Group, que tendrá lugar del 7 al 10 de octubre de 2025 y está diseñado para posicionar a Ibiza como un destino global de primer nivel.

El encuentro congregará a 36 expositores internacionales, incluyendo a 17 marcas ibicencas de hotelería de alta gama y DMCs líderes, junto con 40 asesores de viajes globales de élite procedentes de Norteamérica y Europa. Este selecto grupo de compradores representa un significativo poder de compra de 330 millones de dólares, con clientes que tienen un gasto medio de 2.000 dòlares por persona y noche, subrayando el alto valor de las oportunidades de negocio que se esperan generar, contando además con la participación de la aerolínea española Iberia.

"El escenario perfecto"

Todos los compradores se alojarán durante las tres noches del programa en el 7Pines Resort Ibiza, que actuará como sede principal del evento. La agenda ha sido diseñada para fomentar el networking y la inmersión: las reuniones individuales se llevarán a cabo en el Mondrian and Hyde Ibiza, el Cala San Miguel Ibiza Resort y el histórico Teatro Pereyra, complementadas con recepciones exclusivas tanto en el 7Pines como en el Hotel Riomar. Las experiencias de networking más sociales incluirán una cena al atardecer, una visita cultural al casco histórico de Ibiza y culminarán con la espectacular fiesta de clausura White Party en Destino Five Ibiza, del Grupo Pacha. Tras el evento principal, Ibiza Luxury Destination facilitará un viaje de familiarización opcional para un grupo seleccionado de asesores, permitiéndoles descubrir más a fondo la oferta premium de la isla.

Alejandro Roca, Director General de Journeys Global Group, afirmó: «Estamos encantados de traer Journeys Ibiza Luxury Edition a esta isla extraordinaria... Ibiza ofrece el escenario perfecto para esta visión, combinando hospitalidad de primer nivel con cultura, estilo de vida y energía que reflejan plenamente nuestra filosofía Fam-Meet®».

Por su parte, Nuria Moreno, en representación de Ibiza Luxury Destination, añadió que «Acoger Journeys Ibiza Luxury Edition es una oportunidad emocionante para mostrar lo mejor de nuestro destino... Estamos orgullosos de colaborar con Journeys y con nuestras marcas hoteleras locales para posicionar a Ibiza no solo como un destino festivo, sino como un enclave refinado y exclusivo».

La edición de 2025 se apoya en la estrecha colaboración de marcas líderes como 7Pines Resort Ibiza, Mondrian and Hyde Ibiza, Cala San Miguel Ibiza Resort CURIO Collection by Hilton, Hotel Riomar Tribute Portfolio, Destino Five Ibiza del Grupo Pacha y Paloseco, consolidando la imagen de Ibiza como un destino de turismo de lujo.