Agentes de la Propiedad Inmobiliaria: "No hay tanto propietario que tenga su casa cerrada en Ibiza por miedo a la inquiokupación"

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears (Coapi Balears) y la asociación Apibaleares celebran este martes su tercera Jornada de Puertas Abiertas con motivo del Día Mundial de la Vivienda. En el caso de Ibiza, se abren las puertas de la inmobiliaria de Zenón Helguera, delegado en Ibiza del colegio de API (agentes de la propiedad inmobiliaria), donde se ofrece, de 10 a 14 horas, a los ciudadanos un servicio de asesoramiento gratuito y personalizado de la mano de profesionales colegiados.

La iniciativa tiene como objetivo acercar el sector inmobiliario a la sociedad y facilitar que cualquier persona pueda resolver dudas sobre la compra o venta de una vivienda, contratos de alquiler u otros trámites relacionados con operaciones inmobiliarias. De hecho, este año la jornada se centra en el Programa Lloguer Segur, la iniciativa impulsada por el Govern balear en la que el Coapi colabora junto al Colegio de Administradores de Fincas de Balears, cuyo propósito es ofrecer mayor confianza en el mercado del alquiler, garantizando la seguridad jurídica de los contratos y aportando tranquilidad tanto a propietarios como a inquilinos… Pero ha tenido poco éxito en Ibiza, como confirma Helguera.

Sin colas

Eso sí, ni hay colas a la entrada (en el número 3 del paseo de Vara de Rey) ni se esperan. Helguera explica que, como en otras ediciones, buena parte de las consultas les llegan previamente a través del correo electrónico. La mayor parte de esas consultas son, detalla Helguera, sobre alquiler, que reenvía a los servicios jurídicos del colegio de API: "Soy agente inmobiliario especializado en ventas y, evidentemente, en contratos de arrendamiento tengo que derivar las preguntas a nuestros abogados del colegio, que podrán contestar con mayor conocimiento del tema".

Son, no obstante, preguntas que les llegan, o hacen en persona, cualquier día del año: "Hay gente que no tiene la posibilidad de acudir a un abogado por motivos económicos y nos ven como una fuente de información".

El alquiler no es, tampoco, un negocio que suela tratar Helguera, más centrado en las compraventas de propiedades. ¿Por qué? "Porque no es lo mismo vender coches que alquilarlos". A veces gestiona alquileres “más como un favor que como una dedicación laboral”. Y tampoco es fácil debido a los elevados precios a los que están. Cuenta, por ejemplo, que le acaba de entrar "una propiedad pequeña, muy apartada, de 80 metros cuadrados, por la que piden 2.500 euros". Complicado encontrar arrendatario.

“Cada año creo que más y más gente está entendiendo que es mejor un alquiler anual y una persona que te cuida el apartamento que gente que te alquila sólo de temporada"

Aun así, el delegado de los API en Ibiza ve luz al final del largo y oscuro túnel del alquiler residencial, aunque no está claro si es su esperanza o si esa visión es una evidencia basada en datos creíbles: "Cada año creo que más y más gente está entendiendo que es mejor un alquiler anual y una persona que te cuida el apartamento que gente que te alquila sólo de temporada. Pero bueno... Hay poco mercado [de alquiler], está clarísimo".

Muchos pisos desocupados todo el año

¿Hay mucha vivienda desocupada, cuyos propietarios no se plantean sacarla al mercado, por ejemplo, por miedo a la inquiokupación? Para la primera parte de la pregunta, la respuesta es sí; para la segunda, no. Cree, efectivamente, que hay muchos pisos en la isla que no son ocupados todo el año: "Pero otra cosa es que estén cerrados a cal y canto y que nadie los use. También conozco una casa que tiene un problema hereditario y que lleva enquistado 15 años. Eso es un problema que también puede suceder".

Respecto a la inquiokupación, el escaso resultado que ha tenido en la isla el Programa Lloguer Segur del Govern balear le lleva a pensar que "no hay tanto miedo entre los propietarios" a que los inquilinos terminen okupando su vivienda: "El Programa Lloguer Segur está diseñado especialmente para quienes temen que el arrendador le deje de pagar y le okupe la vivienda. Como no ha tenido una gran repercusión, pese a haberlo intentado y dar garantías, quiero entender que no hay tanto pavor a la inquiokupación. No hay tanto propietario que tenga su casa cerrada a cal y canto por miedo a la inquiokupación".

¿Y por qué no las sacan al mercado del alquiler? Quizás, arguye, porque muchas están en proceso de venta: "Cualquier propiedad que está aquí, en esta inmobiliaria, a la venta, no puede ser alquilada" porque paralizaría el proceso.

Menos intrusismo

En cuanto a las medidas implementadas por el Govern para luchar contra el intrusismo mediante la creación del registro oficial de agentes inmobiliarios y la regulación de los requisitos para ejercer la actividad de API, señala que "ha habido un gran número de agentes y agencias que se han formado y que han tomado la determinación de salir del lado oscuro. Se han formado, se han colegiado, se han asociado, ya pagan los seguros obligatorios y empiezan a hacer las cosas como mandan los cánones".

Pero pone peros: "El registro obligatorio, como tal, todavía no está plenamente en funcionamiento. Yo creo que hay menos piratas ahora. Sí que ha tenido un efecto, pero todavía hay intrusismo". Que no es un mal menor, ni como competencia para los API ni para la seguridad jurídica de los clientes: "He visto facturas falsas, como en el caso de un cliente holandés que había comprado una casa a un agente holandés. Le hicieron una factura en Holanda que encima era falsa. Y el tío desapareció".

"No hay, como la gente puede imaginar, maletines o cosas así. Eso ya no existe el blanqueo de dinero… y si existe, es en muy baja cuantía"

Los API reciben, entre otras formaciones, una específica sobre blanqueo de dinero. ¿Es habitual en Ibiza? "Realmente, no lo veo, yo sé que hubo épocas en las que hubo mucho, pero ahora mismo, con las leyes que tenemos, creo que la gente está muy, muy concienciada sobre esto. No hay, como la gente puede imaginar, maletines o cosas así. Eso ya no existe… y si existe, es en muy baja cuantía".