Incógnitas con la fallecida en Formentera: la Guardia Civil no descarta «ninguna hipótesis»

La Guardia Civil sigue investigando la muerte de una mujer italiana de 45 años que se produjo el pasado domingo en Formentera, en el mismo casco urbano de es Pujols. Fue detenida su pareja sentimental, también italiano y residente en la isla desde hace años, con quien mantenía una conflictiva relación.

Por el momento, la Guardia Civil no descarta «ninguna hipótesis» respecto a este caso a la espera del resultado de la autopsia, según informaron fuentes del cuerpo armado, por lo que no está confirmado que se trate de un caso de violencia de género.

La crónica negra de un fatídico domingo en Formentera se completó con la mujer colombiana de 35 años que fue apuñalada por su expareja, un hombre de 27 años y de su misma nacionalidad que está detenido. El agresor apuñaló dos veces en el cuello a su antigua pareja sentimental.

En este caso, desde la Guardia Civil transmitieron buenas noticias, ya que la víctima se encuentra estable y fuera de peligro. Así, prosigue con su recuperación en el Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca, donde fue ingresada en estado grave.

Consell de Formentera

Un día después de estos dos sucesos, el Consell de Formentera emitió una nota de prensa para condenar la violencia machista y expresa su solidaridad con la víctima del apuñalamiento acontecido este domingo en un establecimiento hotelero de la localidad de es Pujols.

La institución insular expresó en el documento su «condena más rotunda ante el caso de violencia de género» y manifestó su «apoyo absoluto a la víctima, su familia y su entorno», a la vez que aseguró «confiar en la pronta recuperación de la mujer».

Respecto al otro suceso ocurrido el mismo domingo en es Pujols, donde una mujer fue localizada muerta en el domicilio que compartía con su pareja sentimental, quien fue detenido, todavía no se conocen las circunstancias de la muerte, razón por la cual el Consell de Formentera prefirió no pronunciarse al respecto.

El Consell reiteró en la nota hecha pública que «ninguna forma de violencia machista tiene cabida en nuestra sociedad», al tiempo que hizo un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga «una actitud activa de rechazo y denuncia ante cualquier indicio de malos tratos».

Asociaciones de mujeres

Por último, la institución recordó que el teléfono de atención a las víctimas, el 016, es un número que no deja rastro en la factura y ofrece asesoramiento gratuito y confidencial.

Por otra parte, el Lobby de Dones de Mallorca, la Associació de Dones per la Salut de les Illes Balears (Adibs) y el Col·lectiu de Dones de Llevant también condenaron con «contundencia» las «dos agresiones machistas registradas en Formentera», una de ellas con resultado de muerte y otra con una mujer herida de gravedad.

Según denunciaron las tres entidades feministas en un comunicado conjunto, una de las víctimas fue atacada presuntamente por su pareja y la otra por su expareja. «No dejemos que las cifras de feminicidios —68 hasta hoy— nos anestesien», advirtieron.

Las asociaciones señalaron que «el patriarcado, en su forma más violenta, continúa destrozando la vida de muchas mujeres» e insistieron en la necesidad de seguir alertando ante estos crímenes «que tienen como única causa haber nacido mujer».

Finalmente, exigieron que las prioridades presupuestarias sean «claras», reclamando «más recursos para las políticas públicas de igualdad, más políticas eficaces y más políticas de prevención».

Hasta el 19 de septiembre se han contabilizado 28 víctimas mortales de la violencia de género en lo que llevamos de año en todo el territorio nacional. Desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse estos crímenes machistas han muerto 1.323 mujeres, según las estadísticas oficiales. El número de niñas y niños huérfanos por violencia de género se eleva a 16 en lo que va de año y suman 485 desde 2013, según las estadísticas, que no incluyen a los mayores de edad.