La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja

La Guardia Civil ha descartado este martes que la muerte de una mujer italiana de 45 años el pasado domingo en su domicilio de Formentera se trate de un caso de violencia de género.

Así lo ha concluido tras conocer el resultado de la autopsia, que ha dictaminado que la causa de la muerte no fue un hecho violento, eliminado de esta manera la hipótesis de que fuera asesinada por su pareja.

De esta forma, el caso se encuentra en este momento "a la espera del resultado de otros análisis solicitados para determinar la causa del fallecimiento", según informa la Guardia Civil.

En cuanto a la pareja de la fallecida, un hombre italiano que fue detenido por la Guardia Civil, pasará en las próximas horas a disposición judicial.