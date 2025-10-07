El Gobierno espera aprobar las ayudas para Ibiza antes de que acabe el año

El Gobierno nacional espera aprobar antes de que acabe este año la declaración de Ibiza como ‘Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil’, el término legal actual para la antigua denominación de zona catastrófica.

El proceso legal ya se ha puesto en marcha después de que el Ayuntamiento de Ibiza aprobará por unanimidad el pasado sábado, durante un pleno extraordinario convocado con ese único punto en el orden del día, elevara esa petición al Consejo de Ministros.

El Consistorio fue el primer organismo público ibicenco en realizar este requisito previo que también se espera que emane en los próximos días del Ayuntamiento de Sant Josep, del Consell insular y del Govern balear.

“La intensidad de la lluvia ocasionó perturbaciones graves a las condiciones de vida de los residentes y visitantes de nuestro municipio, y provocó importantes daños materiales a bienes muebles, inmuebles, locales comerciales e infraestructuras públicas”, recordó el alcalde Rafael Triguero el pasado sábado, cinco días después de que cayeran unos 250 litros por metro cuadrado en la ciudad, más de la mitad de la precipitación media anual, en torno a 400 litros.

En la resolución municipal, se destacaba que “diferentes equipamientos municipales han sufrido daños”, tal y como ya habían constatado los técnicos en un primer informe.

Delegación de Gobierno

De esta forma, el proceso está ahora en manos de la Delegación de Gobierno, que debe trasladar esta petición de Ibiza a tres Ministerios distintos: Interior, Política Territorial y Hacienda. El siguiente paso es que los Ministerios soliciten un informe al Ayuntamiento ibicenco respecto a los daños sufridos en el municipio, para lo cual también hay que recabar información de vecinos y asociaciones, además de la información suministrada por los técnicos municipales.

Al mismo tiempo, la Delegación de Gobierno también elabora su propio informe a través de la Unidad de Protección Civil y basándose en la información facilitada por la Agencia Española de Meteorología (Aemet) respecto a los días en los que se prolongó la situación de emergencia.

Ambos informes, el municipal y el de la Delegación, se mandan de nuevo a los Ministerios, donde los valoran y dan la luz verde para trasladarlos al Consejo de Ministros, donde se produce la aprobación definitiva para poner en marcha las ayudas económicas a los afectados.

Debido a este complejo proceso burocrático, que lógicamente es obligatorio cumplir a rajatabla, ahora mismo resulta imposible pronosticar una fecha aproximada respecto al día que se aprobará la declaración de Ibiza como ‘Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil’, aunque el interés común de todos los organismos públicos en que esto se produzca, independientemente del color político de quien lleva la manija en cada uno, juega a favor de acortar los plazos.

El ejemplo de Menorca

En este sentido, desde la Delegación de Gobierno confirman a Diario de Ibiza que la previsión es que las ayudas públicas se aprueben antes de que concluya el año y recuerdan que hay un ejemplo cercano que puede servir de espejo, la dana que el año pasado provocó graves daños en Menorca, concretamente en los municipios de Es Mercadal y Alaior.

Aquel episodio meteorológico se produjo el 15 de agosto de 2024 y 15 días más tarde, el 30 de agosto, el pleno del Consell de Menorca aprobó por unanimidad solicitar la declaración de zona catastrófica al Gobierno. El Consejo de Ministros estudió y aceptó esta petición en su reunión del 1 de octubre, un mes después de la reclamación. Por lo tanto, pasaron 47 días desde la hasta la aprobación de las primeras ayudas públicas.

Si ese esquema temporal se repitiera ahora, Ibiza sería declarada zona catastrófica incluso antes de diciembre, aunque todo depende de la celeridad con la que trabajen los trabajadores públicos de las distintas instituciones implicados en el procedimiento. En cualquier caso, cabe recordar que estas ayudas por zona catastrófica a cuenta del erario nacional solo cubrirían el 50 por ciento de los daños económicos causados por la dana.

Por otra parte, además de estas cooperaciones solicitadas por instituciones públicas al Gobierno hay otra categoría de ayudas, las que pueden solicitar directamente las personas afectadas por la dana y que están fuera del marco de la declaración de zona catastrófica.

Estas solicitudes deben presentarse en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la finalización del hecho causante de la emergencia. La cuantía de las distintas ayudas públicas es complementaria, pero no puede superar, sumada a otras subvenciones o indemnizaciones de seguros -como el Consorcio de Compensación de Seguros-, el valor del daño o perjuicio producido.