El gasto de los turistas en Ibiza y Formentera sigue creciendo: 953,8 millones en agosto

La temporada turística en Ibiza y Formentera está siendo 'rara' según empresarios de varios sectores productivos, entre ellos la restauración, el comercio, los transportes o el ocio nocturno. Pero en cuanto a llegada de turistas y gasto turístico, sigue arrojando mejores datos que el año pasado.

Al menos hasta el mes agosto, en teoría el más fuerte en cuanto a actividad, aunque en gasto turístico está siendo superado por julio. En concreto, y según datos de la Encuesta de gasto turístico (Egatur), publicados por el Instituto de Estadística Balear (Ibestat), durante el cuarto mes de la temporada y octavo del año, los turistas dejaron en Ibiza y Formentera (no hay datos desglosados por islas) un total de 953,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,2% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 908 millones (superando por primera vez la barrera de los 900 millones).

Gracias a estos ingresos, las dos islas concentran desde enero un gasto turístico acumulado que se eleva a 3.368,2 millones, ligeramente por encima del acumulado en los ocho primeros meses de 2024, en concreto un 1,1%.

Primer trimestre con datos negativos

Este incremento es posible gracias a los registros en este apartado de abril a agosto, ya que en el primer trimestre (meses residuales en cuanto al turismo) se cerraron en negativo; 3,8% en enero (con 25 millones de ingresos), 37,5% en febrero (19,5 millones) y 26,6% en marzo (48,5).

El gasto en agosto no es el más elevado contabilizado en un único mes, ya que en el pasado julio se batieron todos los récords desde que hay registros con un ingreso total del sector turístico de 1.002,4 millones, superando además por primera vez los mil millones.

En agosto, y siempre según los datos del Ibestat, los turistas se gastaron en Ibiza y Formentera una media de 224 euros al día (un 8,2% más que en el mismo mes del año pasado), aunque en el total de sus vacaciones la cifra media asciende a 1.424 euros, un 5,2% más que hace un año.

En cuanto al conjunto de Baleares, en agosto se recaudaron 4.390 millones de euros en concepto de gasto turístico: en Mallorca, 2.954 y en Menorca, otros 428 millones.