Fundación Conciencia recauda más de 28.000 euros en la tercera cena solidaria de CBbC Cala Bassa

La tercera cena solidaria organizada por CBbC Cala Bassa a beneficio de Fundación Conciencia ha recaudado más de 28.000 euros, una cantidad que se destinará íntegramente a los proyectos de esta entidad que brinda apoyo y oportunidades a niños en situación de vulnerabilidad en Ibiza y Formentera. La cita, celebrada el viernes 3 de octubre, congregó a 200 personas en una velada marcada por la emoción y el compromiso social, y superó en 5.000 euros la cifra de la edición anterior.

Durante la gala, conducida por la periodista Montse Monsalve, se puso en valor la labor de Fundación Conciencia, que trabaja junto a familias, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, mediadores, fuerzas y cuerpos de seguridad, administración pública y otras ONG para proteger a la infancia. “Esta semana hemos sufrido uno de los mayores desastres naturales de la isla; los niños a los que atiende Fundación Conciencia sienten cada día esa tormenta en sus hogares y también nos necesitan”, subrayó.

Rifa solidaria

La recaudación incluyó 10.000 euros procedentes de una rifa solidaria con regalos donados por diseñadoras, clínicas, empresas y restaurantes de la isla. El socio de CBbC Cala Bassa, Roger Requena, agradeció “el compromiso de todo el equipo de Fundación Conciencia, encabezado por Marisina Marí y Alba Pau, cuya dedicación es esencial para muchas familias de Ibiza y Formentera”. Por su parte, la presidenta de la fundación, Marisina Marí, trasladó su reconocimiento “a todas las personas, patrocinadores y colaboradores que han hecho posible esta noche tan especial”.

La noche contó con actuaciones de la violinista Belinda y de alumnas de la Davinia Van Praag Dance Academy como sorpresa artística, además del apoyo de numerosas firmas del sector alimentario, hotelero y de servicios. Quienes no pudieron asistir todavía pueden realizar aportaciones a la fila cero mediante transferencia al número de cuenta ES34 0081 0622 0300 0205 9407.

CBbC Cala Bassa —parte de CBbC Group— impulsa de nuevo esta iniciativa solidaria desde su enclave de Cala Bassa y la colaboración con Fundación Conciencia se consolida como una cita anual de referencia para movilizar recursos en favor de los menores más vulnerables.