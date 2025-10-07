Frenazo a la reforma del Mercat Vell: encuentran restos arqueológicos

Las obras de reforma del Mercat Vell de Ibiza, en la Marina, que se iniciaron a principios del pasado mes de septiembre, llevan paralizadas al menos una semana como consecuencia de la aparición de restos arqueológicos.

Los técnicos del departamento del Ayuntamiento tienen ahora que presentar un informe al Consell, institución con las competencias de protección del patrimonio de la isla, "para que les diga cómo actuar con estos restos", informan desde el equipo de gobierno municipal.

Precisamente, este diario se interesó el pasado domingo, sin obtener respuesta, por una posible paralización de los trabajos y el hallazgo de restos arqueológicos, que ha publicado este martes Periódico de Ibiza.

El Ayuntamiento pospuso el inicio de los trabajos hasta principios del mes pasado, "ya a contrarreloj", para que no coincidiesen con la temporada alta y que a la vez puedan estar finalizadas en diciembre. Y es que la reforma está sujeta a fondos europeos suministrados a través de los Fondos de Capitalidad y si no se termina en dicho plazo, el municipio "podría perder la financiación".

El Consistorio detalló entonces que esta reforma del Mercat Vell se lleva a cabo para "tener un mejor mercado en unos meses, lo que también será a muy bueno para el barrio". Comerciantes de la zona recalcan que entienden la necesidad de esta obra, pero critican que la amplitud de la zona vallada es "desproporcionada".