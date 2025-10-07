Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja el nivel de alerta por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera para este jueves. Apenas una semana después de la catastrófica dana que provocó tantos daños en las Pitiusas, los meteorólogos advierten de lluvias muy fuertes con una probabilidad del 70%. El temporal vendrá acompañado de vientos del noreste.

La previsión es que caigan hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas.

El aviso naranja estará activo desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde.

Probabilidad de una nueva dana

Los modelos meteorológicos confirman el cambio de patrón meteorológico que se producirá a partir de las últimas horas del miércoles. Las precipitaciones continuarán el viernes, sábado y domingo con una probabilidad superior al 90%, mientras que el lunes se mantendrá la inestabilidad y la probabilidad de lluvia se sitúa en el 70%. "Las lluvias serán más persistentes que torrenciales", apuntan en sus redes sociales desde la Aemet.

Los meteorólogos de Meteored explican que los patrones muestran todos los factores para que se registre una nueva dana. "Con la suma de aire frío en altura, vientos húmedos en superficie, un Mediterráneo aún cálido y el efecto de la orografía se podrían registrar lluvias y tormentas localmente fuertes o muy fuertes en el este y Baleares. Por ahora, el modelo europeo prevé que los acumulados más cuantiosos se concentrarán en la Comunidad Valenciana, con registros que podrían superar localmente los 100-200 l/m²", apuntan.