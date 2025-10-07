Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eivissa Daurada inicia sus conciertos de otoño en Can Ventosa

Ramsés Puente, Samuel Pérez y Carlos Vesperinas ofrecerán este viernes un viaje musical con obras propias y piezas de Hania Rani, Joep Beving, Yann Tiersen y Maria Teresa von Paradis

Un concierto del ciclo Eivissa Daurada

Un concierto del ciclo Eivissa Daurada / Eivissa Escènica

Redacción Ibiza

Ibiza

Eivissa Daurada retoma este otoño su ciclo de conciertos a la luz de las velas con una nueva cita este viernes 10 de octubre a las 20 horas en el Espai Cultural Can Ventosa.

Con la producción de Eivissa Escènica, sobre el escenario se reunirán Ramsés Puente (violín), Samuel Pérez (piano y sintetizadores) y Carlos Vesperinas (violonchelo) para un programa de sensibilidad y contrastes que entrelaza talento local y referentes internacionales.

El repertorio

El repertorio combinará música original —incluidas creaciones del proyecto ibicenco Felt Oxytocin, formado por Vesperinas y Pérez— con obras de Hania Rani, Joep Beving, Yann Tiersen y Maria Teresa von Paradis, "transitando entre la delicadeza minimalista, la intensidad emocional y el encanto atemporal de la música de cámara", según un comunicado de los organizadores. Como en el resto del ciclo, la sala se iluminará con más de mil velas para crear una atmósfera íntima y envolvente.

La entrada es gratuita hasta completar aforo y no es necesaria reserva. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Eivissa "reafirma su apoyo a la cultura local y a formatos innovadores que ponen en valor a los artistas vinculados a la isla y acercan la música en vivo a nuevos públicos en espacios emblemáticos del municipio", concluye la nota.

