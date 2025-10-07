Dos detenidos con múltiples dosis para su venta de MDMA, cristal, tusi, cocaína, marihuana y éxtasis en Sant Josep

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de delitos contra la salud pública durante un operativo de vigilancia en zonas de ocio del municipio de Sant Josep que no han sido detalladas, según ha informado el Instituto Armado.

Los arrestos se produjeron en la madrugada del pasado viernes, en el marco de las labores de prevención de delitos relacionadas con el consumo y venta de sustancias estupefacientes en entornos nocturnos.

El primer detenido, un joven de 28 años de origen sudamericano, fue sorprendido por los agentes cuando intentó esquivar una patrulla peatonal en las inmediaciones de un local de ocio. Durante el registro, los guardias civiles hallaron en su mochila tipo bandolera numerosas dosis preparadas para su venta de distintas drogas: cocaína rosa (tusi), cocaína, MDMA, cristal, marihuana y éxtasis.

Pocas horas después, otra patrulla que prestaba servicio de seguridad ciudadana en la carretera de Platja d’en Bossa identificó a un segundo individuo, un hombre de 37 años de origen magrebí, que también portaba múltiples dosis de MDMA y cristal entre sus pertenencias. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de delitos contra la salud pública.

La Guardia Civil ha recordado que la tenencia de drogas en lugares públicos, incluso para consumo propio, constituye una infracción grave según la Ley de Seguridad Ciudadana, sancionable con multas económicas. Asimismo, la intención de tráfico o distribución puede derivar en responsabilidades penales.