Chollos en el alquiler de pisos en Ibiza no aptos para residentes: apartamentos por menos de 700 euros
El portal inmobiliario Idealista cuenta con varios anuncios de viviendas en los que se excluye claramente a las "personas que residen de forma permanente" en la isla
El portal inmobiliario Idealista tiene en alquiler varios inmuebles a precios más que razonables para lo que es el mercado en Ibiza. Estudios por 675 euros, pisos de una habitación por 775 euros y de dos dormitorios por cantidades que oscilan entre los 800 y los 900 euros.
El anuncio detalla que se alquilan sólo para la temporada de invierno, aunque el contrato puede llegar a los diez meses. "Los meses de julio y agosto los apartamentos deben quedar vacíos", apuntan los anunciantes, que además piden a los posibles interesados que se lean bien las condiciones antes de contactar.
"El perfil del inquilino que se busca es aquel que, por sus circunstancias laborales, necesite un alojamiento temporal en Ibiza, como por ejemplo profesores, trabajadores de empresas foráneas, sanitarios o funcionarios. Por favor, no aquellos que residan de forma permanente en Ibiza y necesiten un alojamiento de larga duración", especifica el texto.
Los pisos tampoco aceptan mascotas, "sea cual sea su naturaleza".
