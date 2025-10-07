Caos en Ibiza en las reservas de viajes con el Imserso

Los viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) para la temporada 2025/2026 traen novedades respecto a otros años y, a pesar de ellas, tanto las agencias de la isla como los mayores —que desde primera hora de la mañana de este martes hacen cola delante de sus puertas— evidencian que la oferta cada año va a peor.

La venta de viajes arrancó este lunes en Baleares, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y el País Vasco y a partir del miércoles se activará en el resto de comunidades. Normalmente, el primer día pueden reservar sus plazas las personas que se han registrado por primera vez en el programa y el segundo, este martes, lo hacen quienes ya han participado en otras ediciones. Por este motivo, varias agencias de Vila muestran largas colas desde primera hora de la mañana.

Como novedad de esta temporada, del total de 879.213 plazas disponibles, 7.447 tienen un coste reducido de 50 euros para las personas con pensiones más bajas. Además, quienes lo deseen pueden viajar con sus mascotas. Cabe recordar que, del total de plazas ofertadas, 440.284 corresponden a la modalidad de turismo de costa peninsular, 228.142 a la de costa insular y 210.787 al de escapada.

Los tres viajes desde Ibiza, llenos

Aquí surge uno de los principales problemas en las agencias de la isla: desconocen el número exacto de plazas disponibles para los ibicencos que deseen viajar con el Imserso: "No sabemos cuántas plazas hay, lo que sabemos es que hay tres salidas [desde Ibiza] y éstas suelen rondar en 50 plazas", indica Ángeles Torres, directora de Viajes Carrefour, en la avenida Isidor Macabich de Ibiza.

De estas tres salidas, dos corresponden a la modalidad de turismo de escapada, con estancias de cuatro a seis día y precios de 100 a 400 euros, en base a la duración y la época del año en la que se viaje. Una tiene como destino Guadalajara y otra, Tarragona. El tercer viaje es de costa peninsular, con estancias de ocho a diez días, un coste de 200 a 400 euros y tiene destino a Castellón. Más allá de esta información, no se conoce con exactitud "si hay 30, 40 ó 50 plazas en cada salida, aunque no suelen haber más de 50", insiste Torres que, por lo tanto, calcula que "para toda la isla, se habrán ofertado, como mucho, 150 plazas con transporte".

A las 11 de la mañana de este martes estas tres salidas ya estaban completas. Agencias como la de Torres ya no pueden añadir a nadie a la lista de espera porque ésta también está llena. Saber cuántas personas puede haber en ella es otra odisea: "El problema es que otros años veías las plazas que quedaban a medida que se hacían las reservas. Este año han cambiado el sistema y ya no se puede ver", lamenta Torres.

Las opciones según la acreditación

Por otro lado, existe la posibilidad de viajar desde Ibiza sin el transporte pagado por el Imserso, por lo que cada persona tiene que organizarse para llegar a la ciudad de la que despegue su avión. "Tienen la opción de coger sólo hotel por toda la península, Canarias o Palma, pero en esos sacos va todo el mundo de toda España", advierte Torres. En muchos casos, es posible iniciar y finalizar el trayecto desde Palma, lo que implica, según los horarios de los vuelos, que además del desplazamiento hasta Mallorca, los usuarios tengan que pagar una noche de hotel. "Hay más salidas que desde Ibiza, pero siguen siendo muchas menos que otros años", apunta Torres.

Cabe tener en cuenta que los primeros días de venta de viajes (el lunes y el martes) los interesados sólo han tenido la oportunidad de reservar en la opción que tienen acreditada (la indica la carta que hayan recibido del Imserso). A partir de este miércoles podrán seleccionar, de entre lo que quede, un destino distinto al de la modalidad que se les había asignado.

Además, otra novedad de esta temporada es que se ha incluido una cláusula que estipula que a partir del segundo viaje que se reserve con el Imserso se tienen que abonar cien euros al precio base de la modalidad de viaje, otros cien en el tercero, y así sucesivamente. De este modo, "es muy improbable que alguien pueda hacer un segundo viaje", indica Torres. En el exterior de ésta y otras agencias de Isidor Macabich, hay personas que critican (prefieren mantenerse en el anonimato) que el viaje con el Imserso acabe costando más que si lo reservasen íntegramente con una agencia.