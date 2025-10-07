Patrimonio de Ibiza: avanzan las obras para proteger el Centro de Interpretación de sa Caleta
El cerramiento, de 1,5 metros de altura y una superficie total de 15.827 metros cuadrados, se ha diseñado para minimizar el impacto visual
El Consell de Ibiza ha informado de que el pasado 28 de agosto comenzaron las obras del proyecto de cerramiento del conjunto arqueológico y militar de sa Caleta, con el objetivo de reforzar la "protección, conservación y puesta en valor de uno de los espacios patrimoniales más importantes de la isla".
Los trabajos se enmarcan en el desarrollo del Centro de Interpretación Arqueológica y Militar de Sa Caleta y buscan preservar dos bienes declarados Bien de Interés Cultural (BIC): el asentamiento fenicio, datado en el siglo VII a.C., y la batería militar de sa Caleta, proyectada en 1940 en plena Segunda Guerra Mundial dentro del Plan Kindelán y abandonada en 1962.
La consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, subraya en una nota que esta actuación "muestra el compromiso del Consell con la protección del patrimonio histórico, integrando la parte arqueológica, militar y cultural dentro de un mismo espacio visitable, con el máximo respeto por el paisaje y el entorno natural".
Valla de acero
El cerramiento, de 1,5 metros de altura y una superficie total de 15.827 metros cuadrados, se ha diseñado para "minimizar el impacto visual y permitir que el yacimiento sea visible desde el exterior". Se utilizarán hormigón soterrado y acero laminado con acabados metálicos que aseguren su durabilidad e integración estética.
La obra ha sido adjudicada a la empresa SESA Mediterráneo S.L. por un importe de 214.413 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Además, ya se han instalado papeleras, bancos y mesas para "mejorar el equipamiento del entorno".
