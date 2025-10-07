Arranca la campaña de vacunación de la gripe en Ibiza

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha informado del inicio de la campaña de vacunación contra la gripe y el covid en los centros sociosanitarios y también en los colegios, públicos, privados y concertados, a los niños hasta los 7 años, para los menores nacidos entre el 2018 y el 2022.

El equipo de Atención Primaria, EPAIB-Res (Equipo de soporte para la atención integral en residencias de las Islas Baleares) compuesto por la enfermera Raquel Castillo Romero y el Dr. Walter Schiaffino, se desplazará durante esta semana y la próxima a las residencias de Ibiza y Formentera.

La primera residencia en recibir la visita de EPAIB-Res ha sido Reina Sofía y un centenar los usuarios se protegieron con las vacunas contra la gripe y contra el covid.

La vacunación a personas institucionalizadas continuará este martes en Cas Serres, el jueves en Can Raspalls, el viernes el equipo EPAIB-Res se desplazará a la Residencia de Formentera, y la semana próxima continuará el martes 14 en Can Blai, el miércoles en Sa Residència y se completará el jueves 16 en Sa Serra.

En paralelo, comenzó también este lunes la vacunación en centros escolares infantiles con cerca de doscientas vacunas, ciento ochenta a alumnos menores de 7 años y 16 a profesores. Los primeros centros educativos en recibir la visita de los equipos de vacunación fueron el CEIP Can Misses, el Colegio Nuestra Señora de la Consolación y el CEIP Cervantes.

Vacunación en los Centros de Salud

Las personas de grupos de riesgo que deseen vacunarse podrán hacerlo en su centro de salud a partir del 13 de octubre. Los usuarios podrán concertar la cita previamente a través del teléfono de Infosalut Conecta (971 22 00 00), a través del portal del paciente o de forma presencial en los servicios de admisión de sus centros de salud

La campaña de vacunación está dirigida a todas las personas a partir de los 60 años de edad y a las menores de esa edad que reúnan alguna de las condiciones de riesgo establecidas. Se recomienda la vacunación a personas de más de 60 años; mayores de 5 años que estén internados en residencias geriátricas, centros de discapacitados o ingresados en instituciones cerradas; personas que, a partir de los 7 años, padezcan alguna condición de riesgo como diabetes; obesidad mórbida; enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias; hemoglobinopatías, asplenias, patologías renales o hepáticas, incluyendo el alcoholismo; enfermedades neuromusculares graves; personas inmunodeprimidas, incluyendo las que tengan su sistema inmunológico mermado por el virus del sida (VIH) o por fármacos, así como los receptores de trasplantes; enfermedad celíaca; personas diagnosticadas de cáncer y hemopatías malignas; con enfermedades inflamatorias crónicas, y las que padezcan trastornos o enfermedades que conlleven disfunción cognitiva, como síndrome de Down o demencias; las que padecen una fístula de líquido cefalorraquídeo, llevan implante coclear y las personas fumadoras.

También se recomienda vacunar a menores con edades comprendidas entre los 6 y 83 meses; mujeres embarazadas en cualquier momento de la gestación y hasta los seis meses después del parto; personas que prestan cuidados o convivan con aquellas que tengan un alto grado de inmunosupresión (trasplantados, personas insuficiencia renal crónica o infectados por el VIH); personal de los centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, incluidas oficinas de farmacia y centros de menores, así como los estudiantes en prácticas en esos centros.

Asimismo, desde Sanidad recomiendan a trabajadores de los servicios públicos esenciales, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto nacionales como locales, bomberos y servicios de protección civil y personal de guarderías y centros de educación infantil, que se pongan la vacuna.

La recomendación también se extiende a personas que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la infección gripal.