La Aemet pone en alerta a Ibiza: aviso amarillo por fuertes lluvias para este jueves

Apenas una semana después de la catastrófica dana que azotó Ibiza y Formentera, las islas vuelven a estar en alerta. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves el aviso amarillo por fuertes lluvias en las Pitiusas. Los meteorólogos prevén un 95% de probabilidad de lluvia, que vendrá acompañada de cielos cubiertos y vientos del noreste.

La previsión es que caigan hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Además, desde la Aemet señalan que el acumulado en 12 horas podría ser de 60 litros por metro cuadrado.

El aviso amarillo se activará a las 00 horas del jueves y se mantendrá activo hasta las 14 horas.

Probabilidad de una nueva dana

Los modelos meteorológicos confirman el cambio de patrón meteorológico que se producirá a partir de las últimas horas del miércoles. Las precipitaciones continuarán viernes sábado y domingo con una probabilidad superior al 90%, mientras que el lunes se mantendrá la inestabilidad y la probabilidad de lluvia se sitúa en el 70%.

Los meteorólogos de Meteored explican que los patrones muestran todos los factores para que se registre una nueva dana. "Con la suma de aire frío en altura, vientos húmedos en superficie, un Mediterráneo aún cálido y el efecto de la orografía se podrían registrar lluvias y tormentas localmente fuertes o muy fuertes en el este y Baleares. Por ahora, el modelo europeo prevé que los acumulados más cuantiosos se concentrarán en la Comunidad Valenciana, con registros que podrían superar localmente los 100-200 l/m²", apuntan.

La inestabilidad meteorológica se concentrará entre el jueves y el domingo por la mañana, pero "todavía hay bastante incertidumbre sobre la evolución de la misma, por lo que las previsiones podrían cambiar bastante en las próximas actualizaciones de los modelos", advierten. Las precipitaciones podrían descargar con fuerza en Baleares, sobre todo en las Pitiusas y sur de Mallorca.