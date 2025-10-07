Peligro de nuevas inundaciones y riadas en Ibiza y Formentera por la llegada de la dana Alice

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso especial por un cambio brusco de tiempo que afectará Ibiza y Formentera desde la madrugada del jueves 9 hasta, al menos, el domingo 12.

La situación vendrá provocada por una vaguada atlántica con aire frío en altura que, al organizarse en varios vórtices, dará lugar a una dana bautizada como Alice. En superficie, un potente anticiclón al norte inyectará vientos del este y el nordeste con largo recorrido marítimo, aportando mucha humedad a todo el Mediterráneo, se explica en el aviso especial.

Según Aemet, esta "configuración sinóptica será estacionaria y generará un bloqueo que mantendrá las mismas condiciones varios días: chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, persistentes y localmente torrenciales, primero en la fachada mediterránea peninsular y, posteriormente, extendiéndose a Ibiza y Formentera a lo largo del jueves". Este organismo público avisa de "riesgo elevado de inundaciones súbitas en zonas bajas, torrentes y ramblas".

Las Pitiusas se encuentran en alerta naranja por fuertes lluvias desde las 6 hasta las 18 horas del jueves día 9. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 100 litros en cuatro horas. Los chubascos vendrán además acompañados de tormentas.

A última hora de este miércoles 8 se esperan las primeras precipitaciones intensas en el este peninsular; desde la madrugada y la mañana del jueves las lluvias alcanzarán Cataluña y la Comunidad Valenciana y, a lo largo del día, las Pitiusas, además de Murcia, la mitad oriental de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha.

Fin de semana

El viernes 10 la inestabilidad seguirá concentrada en el sureste peninsular, sin descartarse episodios fuertes en el entorno del Alborán y Baleares. Durante el fin de semana continuará el escenario de chubascos y tormentas, con tendencia a remitir el domingo, aunque aún podrán darse precipitaciones intensas en tramos del litoral mediterráneo y en el archipiélago.

Aemet subraya que existe incertidumbre sobre la posición exacta de la dana y su interacción con los vientos en superficie, por lo que las zonas más afectadas pueden variar de un día a otro. La agencia actualizará la información y recomienda seguir en todo momento predicciones y avisos oficiales en su web (aemet.es) y en los canales habituales.