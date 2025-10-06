La XXIII Mostra Folklòrica Ciutat d’Eivissa reúne este sábado danzas de Oporto, Burgos e Ibiza

La Mostra Folklòrica Ciutat d’Eivissa celebra este sábado 11 de octubre una nueva edición que convertirá el centro de la ciudad en un escaparate de danzas tradicionales, música y gastronomía. La jornada arrancará con un desfile a las 17.30 horas desde la plaça de Julián Verdera (Figueretes) y continuará con las actuaciones a las 18 horas en Can Ventosa, donde, al finalizar, se ofrecerá una degustación de productos típicos. El alcalde Rafael Triguero subraya el espíritu de la muestra como un “punto de encuentro que une tradición, música y hermandad”.

Sobre el escenario se cruzarán raíces y acentos: desde Portugal llegará el Núcleo de Etnografía y Folclore de la Universidad de Oporto (NEFUP), agrupación universitaria fundada en 1982 que lleva más de cuatro décadas investigando y difundiendo el folclore luso y que ha sido premiada en el Festival Internacional de Llangollen; desde Burgos actuará el Grupo de Danzas Burgalesas Nuestra Señora de las Nieves, creado en 1989 y con alrededor de un centenar de miembros entre escuela, coro y cuerpo de baile, custodio de un repertorio de más de 50 piezas tradicionales; y como anfitriona participará la Associació Cultural Colla Sa Bodega, activa desde 1987, referente del ball pagès y de la escuela de baile y música que mantiene vivas algunas de las tradiciones más arraigadas de la isla.

“La muestra nos invita, año tras año, a viajar a través de las danzas y melodías que definen la identidad de cada pueblo. Gracias a ellas, descubrimos la riqueza y la diversidad de raíces que, lejos de separarnos, nos acercan y nos enriquecen", asegura el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en el folleto de presentación de la Mostra.