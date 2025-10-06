Vuelve el ciclo 'Anem al cine' con once películas para el otoño en Ibiza

El ciclo ‘Anem al cine’ vuelve en el cuarto trimestre de 2025 con once proyecciones en versión original subtitulada en español, siempre los jueves a las 20.30 horas, salvo el 23 de octubre, cuando la sesión comenzará a las 19 horas y contará con intermedio por la larga duración de la película programada.

Las fechas son 9, 16, 23 y 30 de octubre; 6, 13, 20 y 27 de noviembre; y 4, 11 y 18 de diciembre, con una selección de diez procedencias (España, China, Estados Unidos, Letonia, Corea del Sur, Reino Unido–Portugal, Singapur, Argentina y Francia) y un notable palmarés en festivales internacionales.

El ciclo comienza este jueves, 9 de octubre, con ‘Sirat. Trance en el desierto’, de Oliver Laxe, Gran Premio del Jurado en Cannes 2025 y elegida por España como candidata al Óscar a película internacional.

El programa es el siguiente:

Jueves, 9 de octubre

‘Sirat. Trance en el desierto’. De Oliver Laxe (España, 2025). Premios: Gran Premio del Jurado en Cannes 2025; candidata de España al Óscar a película internacional. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Jueves, 16 de octubre

‘Black Dog (Gou Zhen)’. De Guan Hu (China, 2024). Premios: Mejor Película en Un Certain Regard (Cannes 2024); Mejor Dirección en SEMINCI 2024. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Jueves, 23 de octubre

‘The Brutalist’. De Brady Corbet (Estados Unidos, 2024). Reconocimientos: nominaciones a los Óscar 2025 (actor, fotografía, banda sonora) y a los Globos de Oro 2025 (película, dirección). 19 horas en Multicines Eivissa (pase especial con intermedio).

Jueves, 30 de octubre

‘Flow. Un mundo que salvar’. De Gints Zilbalodis (Letonia, 2024). Reconocimientos: nominada al Óscar 2025 y al Globo de Oro 2025 a mejor largometraje de animación. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Jueves, 6 de noviembre

‘En la corriente (Suyoocheon)’. De Hong Sang-soo (Corea del Sur, 2024). Premio: Mejor Película en el Festival de Gijón 2024. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Jueves, 13 de noviembre

‘On Falling’. De Laura Carreira (Reino Unido–Portugal, 2024). Premios: Concha de Plata a la Mejor Dirección (San Sebastián 2024); Mejor Ópera Prima (London Film Festival 2024). 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Jueves, 20 de noviembre

‘Blue Sun Palace’. De Constance Tsang (Estados Unidos, 2024). Reconocimiento: nominada al premio de la Semana de la Crítica (Cannes 2024). 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Jueves, 27 de noviembre

‘Una película inacabada (Yi bu wei wan cheng de dian ying)’. De Lou Ye (Singapur, 2024). Reconocimiento: Selección Especial en Cannes 2024. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Jueves, 4 de diciembre

‘Simón de la montaña’. De Federico Luis (Argentina, 2024). Premio: Gran Premio de la Semana de la Crítica (Cannes 2024). 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Jueves, 11 de diciembre

‘13 días, 13 noches (13 jours, 13 nuits)’. De Martin Bourboulon (Francia, 2025). Reconocimiento: Selección Oficial en Cannes 2024. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Jueves, 18 de diciembre

‘Centaures de la nit’. De Marc Recha (España, 2024). Reconocimiento: nominada a Mejor Película en el Festival de Sitges 2024. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Con este calendario, ‘Anem al cine’ refuerza su identidad de escaparate de cine de autor contemporáneo y de puente con cinematografías europeas, americanas y asiáticas, manteniendo la versión original subtitulada como sello del ciclo.