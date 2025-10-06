Santa Eulària abre las inscripciones para los talleres gratuitos de Ingenion 2025

El Foro de Emprendedores Ingenion 2025, organizado por el Ayuntamiento de Santa Eulària, vuelve este otoño con una completa programación de talleres gratuitos dirigidos a quienes ya han puesto en marcha su negocio o están a punto de hacerlo. Estas sesiones, que se celebrarán entre el 21 de octubre y el 4 de noviembre, ofrecen a los participantes la oportunidad de potenciar habilidades clave para el crecimiento de sus proyectos empresariales en áreas tan diversas como el marketing digital, la fidelización de clientes, el liderazgo personal, la financiación o la inteligencia artificial.

De forma excepcional, y debido a los desperfectos ocasionados por las tormentas en el Centro Cultural de Jesús —sede habitual del programa—, los talleres se impartirán en la cuarta planta del Edificio de Cultura del Ayuntamiento (Carrer de Sant Jaume, 72), en horario de 16 a 18.30 horas, según han informado desde el Consistorio.

Desde este lunes 6 de octubre y hasta el 4 de noviembre, los interesados pueden inscribirse a través de la página web del Club de Feina de Santa Eulària, donde encontrarán toda la información sobre los contenidos y ponentes de cada sesión.

Visibilidad y el engagement de marca

El ciclo se inaugurará el 21 de octubre con el taller 'Reels y shorts: estrategias prácticas para destacar en redes sociales', centrado en la creación de contenidos visuales creativos que incrementen la visibilidad y el engagement de la marca. Dos días después, el 23 de octubre, se celebrará 'De clientes a fans: cómo diseñar experiencias que enamoran', una propuesta orientada a enseñar cómo crear experiencias memorables que generen fidelidad y valor emocional.

La programación continuará el 28 de octubre con 'Del miedo al poder: el camino real del emprendedor', un taller que ofrecerá herramientas para transformar la inseguridad en confianza mediante la respiración consciente y la autorregulación emocional. El 30 de octubre, la sesión 'Inversión alternativa: nuevas vías para financiación de Pymes y emprendedores', mostrará opciones de financiación más allá del sistema bancario tradicional, desde el apoyo de familiares o amigos hasta inversores profesionales.

El ciclo se cerrará el 4 de noviembre con 'La inteligencia artificial es tu nuevo socio: descubre cómo si eres emprendedor', un taller práctico que explicará cómo integrar herramientas de IA para optimizar el tiempo, mejorar ventas y automatizar tareas en los negocios.

Con esta nueva edición, Ingenion refuerza su compromiso con el fomento del emprendimiento local y la formación continua, ofreciendo recursos útiles y actuales para que los emprendedores de Santa Eulària afronten los retos del futuro con más confianza, creatividad e innovación.