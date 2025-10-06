El precio del alquiler de una vivienda en Baleares supera los 18,5 euros el metro cuadrado

El precio medio del alquiler en Baleares alcanzó en septiembre de 2025 los 18,51 euros por metro cuadrado, según el informe trimestral de pisos.com. Aunque el incremento trimestral fue de solo un 0,95%, el segundo más moderado del país, el archipiélago sigue siendo una de las zonas más tensionadas del mercado del alquiler.

En el último año, las rentas en las islas han subido un 3,25%, mientras que la subida mensual fue apenas del 0,05%, la menor de España. Aun así, Baleares se mantuvo como la segunda autonomía con la mensualidad del alquiler más elevada, solo por detrás de Madrid, donde el metro cuadrado se situó en 21,47 euros.

En el conjunto del país, el precio medio fue de 13,79 euros por metro cuadrado, con incrementos mensuales, trimestrales e interanuales del 0,73%, 2,99% y 16,18%, respectivamente.

En el ámbito local, Palma registró en septiembre un precio medio de 19,34 euros por metro cuadrado, lo que la situó como la cuarta capital de provincia más cara de España. La capital balear anotó una subida trimestral del 1,93%, la quinta más intensa del país, y un aumento interanual del 7,96%.

El mercado expulsa a parte de la demanda

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, advierte de que "el alquiler sigue dando titulares, no solo por el incremento persistente de las rentas, sino por la batería de medidas que proponen los diferentes partidos políticos y administraciones". El experto apunta que este mercado "está en el centro del debate, tanto en su vertiente residencial como turística y temporal, con opiniones muy polarizadas sobre cómo mejorar la accesibilidad".

Font alerta de que "el porcentaje de la demanda que se ve expulsado del mercado por culpa de los precios es cada vez mayor" y que "no se está generando nuevo producto porque muchos inversores prefieren vender sus viviendas antes que alquilarlas". A su juicio, el marco legal actual "estrangula las intenciones de los propietarios de sacar un beneficio a largo plazo, que optan por la liquidez de la venta ante la incertidumbre del alquiler".

El experto resume que la oferta actual "se divide en dos extremos: pisos asequibles pero en mal estado o viviendas en buen estado con precios inasumibles para un salario medio".