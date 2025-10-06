Platja d’en Bossa se lava la cara para el final de temporada tras el golpe de la dana de Ibiza

Platja d’en Bossa, como la ciudad de Ibiza, está ya más cerca de una cierta normalidad, después de que esta dos zonas fuesen de las más afectadas por las inundaciones derivadas de la dana del martes. Si bien no cabe olvidar que hay establecimientos que han decidido cerrar puertas hasta la temporada 2026 y que culminar las tareas de limpieza y acondicionamiento, tanto en locales como en calles de la isla, llevará todavía unos días más, lo cierto es que este domingo por la mañana la estampa que ofrecía Platja d’en Bossa era radicalmente diferente a la del día siguiente de la tromba.

En la práctica totalidad de los hoteles ya se ha achicado toda el agua y acceder a estos establecimientos a pie ya no es cosa de valientes. Y es que las calles son perfectamente transitables para peatones y vehículos. Hace unos días, quedaba agua estancada delante de algunos negocios y al día siguiente de la dana costaba distinguir las piscinas de algunos establecimientos, anegados, pero el trabajo de todos los organismos públicos desplegados, empresas y particulares ya ha dado sus frutos. Algunos visitantes que han ido llegando a la isla a lo largo de la semana llamaron a sus respectivos hoteles para informarse de la situación.

Clientes reubicados

Sin embargo, ha habido menos cancelaciones de las esperadas, según indican desde Palladium, que tuvo que reubicar a huéspedes del Grand Palladium White Island, moviéndolos principalmente al Hard Rock y al Grand Palladium Select. Si bien éstos también se ubican en Platja d’en Bossa, no se vieron afectados por la dana en la misma medida. «Podemos confirmar que no se han producido daños personales y que los materiales han sido limitados en los hoteles gestionados por Palladium en Ibiza. Todos los hoteles del grupo en la isla están operando con normalidad y continúan ofreciendo servicio a sus huéspedes, aunque en algunos casos con pequeños ajustes debido a las circunstancias excepcionales, que estamos trabajando por recuperar en los próximos días», afirmaba la cadena en un comunicado de hace cuatro días.

«El único hotel significativamente afectado», añadían, era el White, cuyos clientes fueron reubicados «de inmediato». Y en el comunicado ya se avanzaba que las nuevas llegadas iban a ser «temporalmente reubicadas en otros hoteles gestionados por el grupo en la isla». El objetivo es reanudar la actividad en este hotel hoy mismo, lunes. Este domingo, la recepción de este establecimiento presentaba un aspecto totalmente normal y había trabajadores limpiando y poniendo todo a punto.

A modo de ejemplo, el hotel Fergus y los apartamentos Jet, otros de los tantos establecimientos de la zona que se vieron afectados por inundaciones (ya no es el caso), también están funcionando con normalidad y continúan recibiendo a clientes. Este domingo a las 11.30 horas había alguna terraza de la zona llena y turistas que se disponían a disfrutar de una jornada normal, con la diferencia de que algunos negocios de la isla ya se han despedido hasta 2026, adelantando su cierre unas semanas o días.