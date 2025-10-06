Piden 3,5 años a dos hombres pillados con cocaína y MDMA en Ibiza

Pagaron una fianza para quedar en libertad provisional en junio de 2017 y este jueves (13 horas), ocho años después, se enfrentan a la vista previa del juicio en la Audiencia Provincial, en Mallorca. La Fiscalía solicita una pena de tres años y seis meses de prisión para dos hombres acusados de un delito contra la salud pública cometido en Ibiza.

Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron sobre las nueve de la noche del 3 de junio de 2017, cuando los dos acusados, uno de ellos de nacionalidad holandesa, fueron detenidos en Vila con drogas. Durante la detención, los agentes les intervinieron diversas sustancias estupefacientes. En total se les hallaron diferentes bolsas y envoltorios con cannabis, ketamina con una pureza de más del 80%, pastillas de MDMA de diferentes colores y riqueza y cocaína.

El valor total de la droga incautada se estima en unos 3.109 euros, según la tasación establecida por la dirección general de la Policía en el BOE en aquel momento. El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados tenían estas sustancias con la finalidad de introducirlas en el mercado ilícito para su venta a terceros y no para su propio consumo. Por ello, considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Ambos fueron privados de libertad y pagaron fianza para quedar en libertad provisional. Uno de ellos salió de prisión el 5 de junio, dos días después del arresto, mientras que el segundo acusado tardó algo más en abonar la cantidad que se exigía y salió el 7 de junio.

El fiscal señala, además, que ambos deben responder como coautores materiales, por lo que solicita para cada uno de los acusados una pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de 6.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de 120 días en caso de impago.