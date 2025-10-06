Las payesas de ‘Emperò!’ de Aïda Miró llegan al puerto

La Fundació Baleària presentará este martes 7 de octubre la exposición Emperò!, de la artista ibicenca Aïda Miró, en la Sala Baleària del puerto de Ibiza (avenida Santa Eulària des Riu, 17). La muestra se inaugurará a las 19 horas con una actuación de las sonadores Ester y Paula, de la Colla de Vila, y podrá visitarse hasta el 7 de enero de 2026 todos los días, de 10 a 20 horas.

El título de la exposición hace referencia a una expresión habitual en Formentera, utilizada por la abuela y la bisabuela de la artista como exclamación de sorpresa. ‘Emperò!’ continúa el trabajo iniciado por Miró en sus proyectos Hereva y Ancestral, e incorpora piezas procedentes de ellos junto a nuevas creaciones. En esta ocasión, la autora ofrece una mirada contemporánea y teatralizada de la tradición, reinterpretándola con un lenguaje fresco y colorido que reivindica la igualdad y la identidad femenina desde una perspectiva muy personal, según explica ella misma.

Las protagonistas de la muestra son mujeres artesanas, sonadors, balladors y mujeres rebeldes que se divierten juntas y rompen estereotipos. Entre ellas se encuentran integrantes de la Colla de l’Horta de Jesús, retratadas con vestimenta tradicional, así como Ester y Paula, sonadors de la Colla de Vila y primeras mujeres que han tocado públicamente vestidas de payesas. A ellas, Miró ya les dedicó un gran mural en el instituto Quartó del Rei de Santa Eulària con motivo del pasado 8M.

Las obras, realizadas en gran formato con técnica mixta de acrílico y óleo, parten de manchas de color dinámicas que crean un aura alrededor de las figuras representadas. Posteriormente, la artista trabaja con óleo, destacando líneas de contorno que conservan la frescura del trazo y dejando algunas zonas inacabadas para mantener la expresividad del proceso. La muestra incluye también piezas circulares que evocan lo simbólico y lo cotidiano, con escenas como una payesa bebiendo vino o descansando sobre una bala de paja en el campo.

Aïda Miró defiende que «la tradición no debería ser un elemento inmóvil, sino adaptarse a las nuevas necesidades y recursos. Tradición y contemporaneidad conviven simultáneamente». Con ‘Emperò!’, la artista rinde homenaje a sus antepasadas y a todas aquellas mujeres que se atrevieron a romper cánones establecidos, las «ovejas negras» que abrieron camino hacia la modernidad y la libertad.