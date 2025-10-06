Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en una "zona céntrica y bien comunicada"

El precio del metro cuadrado de este inmueble está 2.000 euros por debajo de la media de la zona

Las vistas desde el balcón de la vivienda

Las vistas desde el balcón de la vivienda / TUCASA.COM

Redacción Digital

La inmobiliaria Tucasa.com oferta un piso de dos habitaciones en la ciudad de Ibiza por 315.000 euros. El inmueble, de 65 metros cuadrados, está situado en una quinta planta y en una "zona céntrica y bien comunicada", según detalla el anuncio.

La propiedad cuenta con dos dormitorios luminosos, un salón-comedor funcional, cocina independiente, baño completo y "una distribución que permite aprovechar cada metro cuadrado al máximo", apunta la publicación. Además, tiene un pequeño balcón.

"Su altura y orientación garantizan luz natural todo el día y unas vistas despejadas que aportan tranquilidad y privacidad", añade el anuncio

El precio del metro cuadrado es de 5.114 euros, más de 2.000 euros por debajo del precio medio en la zona que se sitúa en los 7.269 euros.

