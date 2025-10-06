Noches de Ibiza denuncia los excesos de aforo "a diario" en las principales discotecas de Ibiza

La Asociación Noches de Ibiza (AEON) ha denunciado públicamente este lunes los excesos de aforo "a diario" en las principales discotecas de Ibiza, "sin que exista ningún tipo de control por parte de las administraciones competentes".

Por esta razón, han exigido que, ante próximos eventos de cierre de temporada de las discotecas y por la seguridad de los asistentes, los promotores "respeten los aforos autorizados". Además, han solicitado a las autoridades competentes que establezcan los controles necesarios para que esto se cumpla.

La junta directiva de la Asociación Noches de Ibiza asegura que, con la apertura de nuevos establecimientos y un aforo "sin control", el resultado es que existen "más de 25.000 nuevas plazas diarias de discoteca en la isla, tanto en los hoteles discoteca de día y beach clubs, como en la oferta nocturna".

"Además de la masificación y el caos que ocasionan, nos encontramos con discotecas históricas a la baja y negocios que ejercen su actividad reglada pero que se enfrentan a la competencia desleal de los hoteles discoteca con música y a los que son sólo para adultos que escapan al control de horarios y aforos", añaden.

La asociación insiste en que, transcurrido el verano, el balance es que las autoridades "siguen sin cumplir con su obligación de controlar aforos, horarios y actividades, que también se realizan en terrenos rústicos. Todo está conduciendo a una crisis estructural de nuestro modelo turístico y social", han dicho.

Registro Turístico

En este sentido, alertan de que "el Registro Turístico es la prueba de la desregulación del sector y de la falta de control del Consell, que está convirtiendo la isla en una sucesión de hoteles de lujo sólo para adultos, que utilizan la música para convertirse en discotecas a plena luz del día y en horario nocturno, sin control de horarios ni aforos".

Por el contrario, AEON defiende que "hay que dar un aplauso a la hostelería y a los negocios tradicionales, que han convertido a Ibiza en el icono turístico que es hoy, pero que se enfrentan a una creciente competencia desleal y sufren una crisis de viabilidad motivada por la desaforada oferta del lujo solo para adultos y por la invasión del turismo de discoteca".

Según AEON, "desde la máxima institución pitiusa", en referencia al Consell, "se alienta la fiesta continua por la falta de regulación", motivo por el que reiteran "la urgencia de que se controlen los aforos y se regulen los horarios de las discotecas y salas de fiestas para combatir la alarmante saturación y la masificación que padece la isla de Ibiza".

Desde Noches de Ibiza han vuelto a reclamar al Consell que "regule de una vez por todas las actividades complementarias que desarrollan hoteles, restaurantes, limitando su actividad hasta las 20 horas, para desvincular el ocio diurno de la oferta del ocio nocturno, de forma que los restaurantes, comercios y otros establecimientos también se vean beneficiados".