Nacen las primeras crías de tortuga marina del nido de es Cavallet en Ibiza

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado del nacimiento de las primeras crías de tortuga marina (Caretta caretta) procedentes del nido localizado el pasado 7 de agosto en la playa de es Cavallet, dentro del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, informa el Govern en un comunicado.

La puesta, con un total de 85 huevos, fue el primer nido confirmado del año en Ibiza y el segundo en Baleares, después del detectado en julio en la playa de Can Pere Antoni, en Mallorca.

Miden el tamaño de una de las tortugas de Ibiza. / CAIB

Los huevos fueron trasladados e incubados de manera artificial en las instalaciones del Aula del Mar, en Palma. Tras casi dos meses de incubación, desde el 23 de septiembre se ha registrado la eclosión progresiva de los huevos, con un total de 38 crías nacidas.

Las pequeñas tortugas han sido trasladadas al Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (IRFAP-LIMIA), en el Puerto de Andratx, donde el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares (COFIB) lleva a cabo la identificación, medición y evaluación del estado de salud de los ejemplares. Posteriormente, las crías se incorporarán al programa de ‘head starting’, que consiste en mantenerlas en condiciones controladas durante 10 a 12 meses para aumentar sus posibilidades de supervivencia antes de ser liberadas al mar.

Una tortuga sale de su huevo. / CAIB

El Govern ha destacado el trabajo del equipo técnico del COFIB y la colaboración entre las instituciones implicadas, entre ellas el Ayuntamiento de Sant Josep, el Parque Natural de Ses Salines, los agentes de Medio Ambiente, el servicio de socorrismo de MarSave y la empresa concesionaria de la playa, Ibifor. También ha agradecido la cooperación del Ayuntamiento de Palma, que cedió las instalaciones para la incubación de los huevos.

Desde la conselleria se recuerda a la población que, ante cualquier indicio de nidificación o presencia de crías, se debe avisar inmediatamente al 112 para activar el protocolo de protección.

Incremento de presencia

Este año se han confirmado dos nidos en las Illes Balears: el de es Cavallet, con 38 neonatos, y el de Can Pere Antoni, del que nacieron 62 ejemplares.

La tortuga marina Caretta caretta, catalogada como especie vulnerable, ha incrementado su presencia en las costas baleares desde el primer caso documentado en 2019 en Platja d’en Bossa (Ibiza). Seis años después, la aparición de nuevos nidos confirma una tendencia positiva de nidificación y subraya la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades en la conservación de esta especie amenazada.