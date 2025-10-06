Meliá asume la gestión del hotel de Leo Messi en Ibiza

Meliá pasará a gestionar a partir del 1 de noviembre los hoteles de la firma MiM, propiedad del futbolista argentino Leo Messi,que se integrarán dentro de la marca denominada The Meliá Collection, después de que ambas compañías hayan sellado una alianza.

Según ha informado este lunes Meliá en un comunicado, el grupo de hoteles boutique de lujo de Messi cuenta con seis establecimientos en destinos exclusivos, en lugares privilegiados de España como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza y Baqueira Beret, y también en Andorra.

Los hoteles MiM cuentan con aspectos "exclusivos" como la Suite Messi, o detalles como una réplica del trofeo del Balón de Oro autografiado por el propio futbolista.

The Meliá Collection tiene un catálogo con 26 establecimientos abiertos o en proyecto en más de 12 países y se caracteriza por ser una colección de hoteles independientes que mantienen su identidad, pero se benefician de la distribución, estándares y marketing de Meliá.