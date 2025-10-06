Juicio tras detenerle con drogas frente a una discoteca de Ibiza

La Fiscalía solicita una pena de tres años y seis meses de prisión para un hombre acusado de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido en posesión de drogas en Ibiza.

Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron sobre las dos de la madrugada del 1 de octubre de 2018, cuando el acusado, de nacionalidad británica, fue detenido al bajarse de un taxi frente a una discoteca. En ese momento, portaba escondidos en una riñonera y en un bolsillo del pantalón un total de 29 comprimidos de MDMA, con un peso neto de 12,74 gramos y una riqueza del 42,4 por ciento.

El Ministerio Fiscal sostiene que la sustancia tenía como destino la venta a terceras personas y valía en el mercado unos 302,47 euros. Los hechos, según el fiscal, constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Considera al acusado autor del delito y no aprecia circunstancias que modifiquen su responsabilidad criminal. Por este motivo, solicita para él tres años y seis meses de prisión, una multa de 800 euros, así como el decomiso de la droga intervenida y del dinero que pudiera estar relacionado con los hechos.