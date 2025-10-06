Investigan a un joven de Ibiza por conducir un deportivo a 186 kilómetros por hora en la autovía de Sant Antoni

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil están investigando a un joven de 20 años y nacionalidad española acusado de un delito contra la seguridad vial en Ibiza.

Los hechos se remontan al pasado viernes, cuando un radar fijo de la Dirección General de Tráfico (DGT) captó un turismo deportivo que circulaba en sentido a Sant Antoni de Portmany a 186 kilómetros por hora, en un tramo de vía cuya velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora.

Tras detectarse el exceso de velocidad en el Centro Estrada de la DGT, se puso este caso en conocimiento de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la isla, quienes iniciaron una investigación para localizar al conductor, ya que no se trata de una simple infracción administrativa, sino de un delito penal contra la seguridad vial, advierten desde este cuerpo armado de seguridad.

Finalmente, tras la realización de las gestiones oportunas para encontrarlo, los agentes han abierto una investigación contra el joven, quien reside en Ibiza ciudad, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar los límites establecidos y resaltar que la velocidad excesiva es uno de los principales factores de siniestralidad en las carreteras españolas, por lo que este tipo de conductas pone en grave riesgo no solo al infractor, sino al resto de los usuarios de la vía.