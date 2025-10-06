Ibiza suena en un lugar milenario

La agrupación ibicenca Petit Cor participó el domingo con una ofrenda coral en la Basílica del Monasterio de Montserrat que forma parte de los actos conmemorativos del Milenario de la Abadía. Además, interpretó tres piezas bajo la dirección de Jordi Martí, entre las que destacó ‘Ave Virgo, compuesta por Josep Ollé.