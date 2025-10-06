El álbum
Ibiza suena en un lugar milenario
La agrupación ibicenca Petit Cor participó el domingo con una ofrenda coral en la Basílica del Monasterio de Montserrat que forma parte de los actos conmemorativos del Milenario de la Abadía. Además, interpretó tres piezas bajo la dirección de Jordi Martí, entre las que destacó ‘Ave Virgo, compuesta por Josep Ollé.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un hombre drogado intenta tirarse desde un cuarto piso en Ibiza
- Arde un barco en Marina Ibiza
- Inundaciones en Ibiza: La historia se repite: 33 años de la gota fría que inundó Ibiza
- Peligroso choque entre un Uber con niños y una pick-up en la carretera del aeropuerto de Ibiza
- El piso de Ibiza del que un hombre se ha intentado tirar: años de denuncias por alquiler ilegal, drogas y prostitución
- Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
- Inundaciones en Ibiza: «Hemos pasado unos días de infierno
- Inundaciones en Ibiza: la Policía Nacional rescata a 25 niños subidos en pupitres en una guardería y familias atrapadas