La Agrupación Astronómica de Ibiza pide un plan de seguridad ante el eclipse total de 2026

La Agrupació Astronómica de Ibiza (AAE) ha trasladado al Consell Insular la necesidad urgente de diseñar un dispositivo de seguridad pública de cara al eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, que será visible desde las islas Pitiusas.

Durante una reciente reunión con el conseller insular de Gestión Ambiental, los representantes de la AAE advirtieron de que el evento podría atraer a miles de turistas y residentes hacia las zonas con mejor visibilidad, especialmente en la costa oeste de la isla (Sant Josep y Sant Antoni). Una posible elevada concentración de personas podría, señalan, provocar congestiones de tráfico, accidentes y colapsos en servicios básicos, por lo que consideran esencial la coordinación entre ayuntamientos, policías locales, Protección Civil, bomberos, servicios sanitarios y fuerzas de seguridad.

Gafas especiales y refuerzo de plantillas

La Agrupación subraya la importancia de distribuir con antelación gafas especiales para eclipses solares, ya que las gafas de sol convencionales, cristales ahumados o artilugios caseros no protegen la vista frente a la radiación solar directa. Proponen que la compra y distribución de este material se organice con la colaboración del sector turístico.

Asimismo, la entidad alerta de que las plantillas policiales y de emergencia —ya limitadas en verano— deberán reforzarse durante los días previos y posteriores al eclipse, dado que el fenómeno podría atraer aún más visitantes a la isla, como ya se observa en las reservas hoteleras de otros destinos próximos a las islas.

El eclipse, que ocurrirá cuando la Luna oculte completamente el disco solar durante unos minutos, podrá contemplarse en Ibiza y Formentera poco antes de la puesta de sol, por lo que los mejores lugares para disfrutarlo serán aquellos con horizonte despejado hacia el mar. En consecuencia, Sant Josep y Sant Antoni requerirán un refuerzo especial de medios de seguridad y emergencias.

La AAE también trabaja en la organización de un curso formativo para docentes, de modo que los profesores puedan trasladar conocimientos sobre el eclipse a sus alumnos de Primaria y Secundaria.

El eclipse total de 2026 será el primero de tres que se producirán en España en 2026, 2027 y 2028, aunque solo el primero será visible desde las Pitiusas. El último eclipse total de Sol observado en Ibiza tuvo lugar el 29 de agosto de 1905.