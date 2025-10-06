Fuera de peligro la mujer apuñalada por su expareja en Formentera

La mujer colombiana de 35 años que este domingo fue apuñalada en Formentera, en es Pujols, por su expareja, un hombre de 27 años y de su misma nacionalidad que está detenido, se encuentra estable y fuera de peligro.

La Guarda Civil ha confirmado este lunes que la víctima prosigue con su recuperación en el Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca, donde fue ingresada el domingo en estado grave.

Por otra parte, los agentes siguen investigando la muerte de una mujer italiana de 45 años que también se produjo este domingo en Formentera, en el mismo casco urbano de es Pujols. Fue detenida su pareja sentimental, también italiano y residente en la isla desde hace años, con quien mantenía una conflictiva relación.

Por el momento, la Guardia Civil no descarta "ninguna hipótesis" respecto a este caso a la espera del resultado de la autopsia, por lo que no está confirmado que se trate de un caso de violencia de género.