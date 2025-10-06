El Foro Marino traslada parte de su programación por las inundaciones en Ibiza

El Foro Marino de Ibiza y Formentera, que celebrará su séptima edición del 14 al 16 de octubre con una amplia programación dedicada a la divulgación científica y la conservación marina, ha anunciado el traslado de algunas de sus actividades debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias caídas en la isla en los últimos días. Las sesiones previstas en el Centro Cultural de Jesús durante la segunda y tercera jornada se desarrollarán finalmente en otras ubicaciones debido a que el espacio ha quedado temporalmente inutilizado.

La primera jornada del Foro, el martes 14 de octubre, se mantiene sin modificaciones. Así, las mesas de trabajo dirigidas a personal técnico de las administraciones públicas se celebrarán, como estaba previsto, en el Casal de Igualdad del Ayuntamiento de Eivissa, y el acto inaugural, con el espectáculo multidisciplinar ‘Océano’, gratuito y abierto al público general, tendrá lugar esa misma tarde en el Teatro Pereyra, a partir de las 19.30 horas.

Con respecto al miércoles 15, las mesas redondas de la mañana, enfocadas en turismo, sostenibilidad, protección marina, investigación científica y divulgación, se trasladan al Teatro Pereyra. Esa tarde, los talleres participativos programados entre las 17.30 y las 19.30 horas se celebrarán en la sede de la Pimeef, en Ibiza. Asimismo, el jueves 16, el seminario formativo previsto por la mañana también se desarrollará en la sede de Pimeef, mientras que las actividades de clausura —incluida la proyección del Ocean Film Festival y la ponencia de la divulgadora marina Gádor Muntaner— tendrán lugar en el Teatro Pereyra, como parte de la programación abierta al público.

“Estos días han sido difíciles para muchas personas en Ibiza. Las lluvias intensas y las inundaciones, y los daños que han dejado a su paso nos han tocado profundamente como comunidad. No podemos olvidar que, lamentablemente, este tipo de fenómenos están siendo cada vez más frecuentes e intensos a causa de los efectos de la crisis climática”, ha declarado Inma Saranova, directora de IbizaPreservation, miembro del grupo promotor del evento, formado también por Fundación Pacha, Trasmapi, Insotel, Marina Ibiza, OD Group, The White Angel, Fundación Marilles y Vellmarí. “Queremos mandar nuestra fuerza y apoyo a quienes se han visto afectados, particulares, empresas e instituciones, entre ellos al equipo del Centro Cultural de Jesús que, junto al Ayuntamiento de Santa Eulària, ha demostrado su compromiso con el Foro año tras año. Aprovechamos además para agradecer al Ayuntamiento de Eivissa, al Teatro Pereyra y al Pimeef por acogernos con tan poca antelación”, ha añadido.

Desde la organización agradecen la comprensión del público, ponentes y entidades colaboradoras, y han recordado que, a pesar de estos cambios logísticos, la programación del Foro Marino de Ibiza y Formentera 2025 se mantiene íntegra. El evento, que se ha consolidado como una cita de referencia internacional en la divulgación sobre océanos y sostenibilidad, volverá a reunir en Ibiza a destacados investigadores, comunicadores y representantes institucionales comprometidos con la protección del medio marino.