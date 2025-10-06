Éxito de los OD Art Awards

Gran éxito y ambiente de arte en una noche otoñal en la terraza del hotel Ocean Drive de Talamanca con 400 artistas, personalidades y amantes del arte para conocer a los ganadores de los Premios de la octava edición de los OD Art Awards, un evento consolidado como una de la citas imprescindibles en el calendario cultural de la isla.

Julio Bauzá, Anna Bigas, Marc Rahola y Dieter Sroka.

La gala, presentada por la actriz y modelo África Serenella, entusiasmó a los asistentes, emocionados durante la gala por recibir un galardón o conocer a alguno de los numerosos premiados. La temática de este año se centró en la relevancia de la salud mental para demostrar que el arte no es sólo belleza, sino expresión, desahogo y sanación y una forma de que lo invisible se haga visible.

Elena Ruiz con el doble ganador Elfreeman y su pareja.

Los OD Art Awards 2025 fueron para el artista revelación Enric Serra, que recibió el galardón de manos de Anna Bigas; el premio a la trayectoria fue para el veterano Julio Bauzá y lo entregó Dieter Sroka, fundador de Ibiza Art Guide, y el galardón de arte digital recayó en Toni Planells por su obra sobre la ‘Banda de Moebius infinita’, que le entregó Claudia Verdú.

Óleo y escultura expuestas en el OD de Talamanca. / Juan Suárez y Cintia Sarria

La noche culminó con los premios del Concurso OD Art Awards ‘La Salud Mental’, una exposición colectiva que contó con un jurado de referencia en el ámbito cultural y artístico: Óscar Llorens (artista), Elena Ruiz (directora del Museu d’Art Contemporani d’Ibiza), Sergio Sancho (fundador y director de CAN Art Ibiza), Jorge Fernández (cocreador de Galería También), el mencionado Dieter Sroka y los autores Jesús de Miguel y Adrián Martínez. El tercer premio, con cheque de 300 euros, fue para Cristina Calderón; el segundo, de 800 euros, para Elfreeman y el primer premio, dotado con 1.500 euros, para Laura Huguet. Con este evento, Ocean Drive e Ibizart Guide reafirman su compromiso como motor cultural y social en la isla.

Exposición de interesantes obras sobre la salud mental. / Juan Suárez y Cintia Sarria

Julio Bauzá recibe el premio a la trayectoria de Dieter Sroka. / Juan Suárez y Cintia Sarria

Sergio Sancho entrega el cheque a Laura Huguet. / Juan Suárez y Cintia Sarria

