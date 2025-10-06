Los DJ Awards desvelan sus principales premios en el ecosistema de la música electrónica de Ibiza

La isla se prepara para acoger una de las citas más esperadas del calendario musical, los DJ Awards 2025, que celebrarán su 24ª edición el próximo jueves 9 de octubre en ROTO Club, en el puerto deportivo Marina Ibiza de la ciudad. Antes de la ceremonia, la organización ha revelado los ganadores de los Industry Awards, premios que reconocen la excelencia y la innovación en el ecosistema de la música electrónica.

Entre los galardonados destacan Yann Pissenem como Industry Executive of the Year, Simon Dunmore con el Lifetime Achievement Award y la Ibiza Preservation Fund, reconocida con el Play It Back–Social Impact Award por su labor en favor del medio ambiente en las Pitiusas. El legendario DJ Alfredo ha recibido de forma póstuma el premio Ibiza Icon, mientras que Toman se ha llevado el Ibiza Track of the Summer por Verano En NY.

La ceremonia, que combina música, gastronomía y reconocimientos a los grandes nombres de la escena internacional, se celebrará en el sofisticado entorno de ROTO Club, con vistas al mar y a Dalt Vila. Este año, el evento cuenta con la colaboración de YouTube, Suntory y Skiddle, y "reafirma su carácter independiente y su compromiso con la autenticidad de la cultura electrónica", explican sus organizadores.

Una gala con causa

En un gesto solidario, los DJ Awards han anunciado que donarán parte de los fondos recaudados a la Cruz Roja Española (Cruz Roja) para apoyar a las personas afectadas por las recientes inundaciones en Ibiza.

En su segundo año consecutivo tras el relanzamiento, los DJ Awards "mantienen su compromiso con la independencia y el mérito artístico, alejándose de los premios comerciales o de pago", destacan. Los nominados y ganadores han sido seleccionados por "un gran jurado independiente, formado por profesionales de más de 50 marcas e instituciones musicales de referencia mundial, lo que garantiza una representación diversa y plural de la cultura dj contemporánea".

Nuevas categorías y espíritu balear

La edición de 2025 incorpora dos nuevas categorías, Balearic y Hard Dance/Bounce, junto a los clásicos reconocimientos de géneros como Techno, House, Drum & Bass, Afro, Trance o Latin/Reggaeton.

Los DJ Awards, considerados el evento más influyente de la música electrónica independiente, reunirá a artistas, productores, promotores y líderes del sector en una noche que promete ser "una celebración icónica del espíritu musical de Ibiza".